Και επισήμως από την Τρίτη, 12 Απριλίου, η συνδρομητική υπηρεσία ΑΝΤ1+ του ομίλου ΑΝΤ1 είναι επισκέψιμη και όποιος επιθυμεί μπορεί να την «περιεργαστεί» με δωρεάν πρόσβαση για 14 ημέρες.

Με την παρέλευση της περιόδου γνωριμίας απαιτείται μηνιαία συνδρομή. Για το πρώτο τρίμηνο το αντίτιμο θα είναι στα 4,99 ευρώ μηνιαίως κι έπειτα θα διαμορφωθεί στα 7,99 ευρώ.

Η Over The Top του ομίλου ΑΝΤ1 διαθέτει πρωτότυπο περιεχόμενο, δική της παραγωγής, ταινίες ελληνικές και ξένες σε πρώτο προβολή και μεταξύ άλλων διαθέτει τρία θεματικά κανάλια: ΑΝΤ1 Drama, ANT1 Comedy και Just Music, ένα μουσικό κανάλι με τα πιο πρόσφατα video clip και ζωντανές συναυλίες

Λίγες ώρες έπειτα από την επίσημη έναρξη λειτουργίας της πλατφόρμας του ΑΝΤ1+ ανακοινώθηκε από την Nova η προσθήκη στο μπουκέτο δύο κανλιών από τον διεθνή ραδιοτηλεοπτικό φορέα Viasta World. Πρόκειται για τα κανάλια με περιεχόμενο αμιγώς ντοκιμαντέρ ViaSat Explore και Viasat Nature.

Τα κανάλια αυτά, στο μεταξύ, είναι ήδη διαθέσιμα και στην Cosmote TV.

Και τα δύο, δηλαδή ViaSat Explore και ViaSat Nature, θα είναι διαθέσιμα μέσω της Over The Top πλατφόρμας ΕΟΝ της Nova/Wind. Παρέχετε δε η δυνατότητα στο χρήστη/συνδρομητή με τις υπηρεσίες Cath Up, επτά ημέρων και On Demand παρακολούθηση.

Παράλληλα «τρέχει» η καμπάνια για την streaming υπηρεσία EON σύμφωνα με την οποία με κάθε νέα εγγραφή ο πρώτος μήνας είναι δωρεάν και στη συνέχεια η συνδρομή είναι στα 10 ευρώ, σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα της εταιρείας, παρέχοντας πρόσβαση σε 75 κανάλια εκ των οποίων τα 49 είναι με ποιότητα εικόνας HD αλλά και σε έναν κατάλογο Video On Demand που αποτελείται από 3000 και πλέον τίτλους, ταξινομημένους δε σε 13 κανάλια.

Στην EON+ εντωμεταξύ με κάθε νέα εγγραφή και συνδρομή 23 ευρώ ο χρήστης θα έχει τρείς μήνες δωρεάν πρόσβασης στην ΟΤΤ η οποία διαθέτει 82 κανάλια (56 σε HD) και δυνατότητα επιλογής από μια λίστα που αποτελείται από τουλάχιστον 3000 τίτλους.

Στα υπόψη η D- day. Στις 14 Ιουνίου θα κάνει «απόβαση» η επίσης streaming υπηρεσία Disney+ και στην ελληνική αγορά, στο πλαίσιο ανάπτυξής της επι ευρωπαϊκού εδάφους, με κόστος μηνιαίας συνδρομής προσδιορισμένο στα 8,99 ευρώ, ενώ αν κάποιος επιθυμεί να κάνει ετήσια συνδρομή το ποσό διαμορφώνεται στα 89,90 ευρώ (πάντα γα την ελληνική αγορά). Που σημαίνει ότι στους 12 μήνες η πλατφόρμα κάνει δώρο τη συνδρομή δύο μηνών.

Ετοιμάζεται δε και το HBO Max για την ελληνική αγορά. Το οποίο αναμένεται να κάνει την εμφάνιση του και να διεκδικήσει μερίδιο από την συνδρομητική αγορά.

Κοντά σε αυτά προσθέστε τα ERTflix– η μόνη δωρεάν ΟΤΤ- και Netflix αλλά και τις Apple+, VodafoneTV, Wind Vision, Amazon Prime -η μητρική εταιρεία προσφάτως εξαγόραση την Paramount η οποία με τη σειρά της έχει την Paramount+-και γίνεται αντιληπτό ότι οι επιλογές στην οικιακή ψυχαγωγία πολλαπλασιάζονται, αλλά και κοστίζουν.

Διαβάστε επίσης:

Star: Ένα νέο τηλεπαιχνίδια που θα …αποκρυπτογραφήσει την ελληνική κοινωνία

Πορτοσάλτε για ακρίβεια: «Είναι ωραίο το συριζαϊκό δάκρυ, κάνει και λίγο θέατρο» (video)

«Μουσικό Κουτί»: Τουλάχιστον 100.000 Έλληνες πολίτες στο πλευρό του Ουκρανικού λαού