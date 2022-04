Τη Βρετανία μετά από 2 χρόνια επισκέφθηκαν χθες η Μέγκαν Μαρκλ και ο πρίγκιπας Χάρι αφήνοντας τους πάντες έκπληκτους.

Όπως είναι γνωστό, οι δυο τους τα τελευταία χρόνια έφεραν τα πάνω κάτω στη βασιλική οικογένεια με το Megxit, τη μετακόμιση στον Καναδά και κατόπιν στις ΗΠΑ, όπως επίσης και με τις αποκαλύψεις τους σε βάρος του παλατιού.

Πριν παραστούν στα Invictus Games στην Ολλανδία, η Μέγκαν Μαρκλ και Χάρι αποφάσισαν να κάνουν μια στάση στη Βρετανία. Μια επίσκεψη που έγινε με απόλυτη μυστικότητα και τα βρετανικά ΜΜΕ να πιάνονται στον… ύπνο!

Πρίγκιπας Χάρι και Μέγκαν Μαρκλ επισκέφθηκαν, φυσικά, το κάστρο Γουίνδσορ για να συναντήσουν την βασίλισσα Ελισάβετ, όπου η ίδια ζει τα τελευταία δύο χρόνια.

Εκεί παραβρέθηκε και ο πρίγκιπας Κάρολος και σύμφωνα με τη Daily Mail οι τέσσερίς του είχαν μια άκρως απόρρητη συζήτηση.

Αξίζει να σημειωθεί, σε αυτό το σημείο ότι η υγεία της βασίλισσας Ελισάβετ είναι αρκετά επιβαρυμένη τους τελευταίους μήνες, με την ίδια να ακυρώνει διαρκώς τις εμφανίσεις της.

Χθες, ανακοινώθηκε μάλιστα, ότι δεν θα παραστεί ούτε στην πασχαλινή λειτουργία την Κυριακή, κάτι που δεν έχει ξανασυμβεί ποτέ.

Σύμφωνα με τη Ingrid Seward, αρχισυντάκτρια του περιοδικού Majesty Magazine, η χθεσινή συνάντηση ήταν κάτι που επιθυμούσαν όλες οι πλευρές.

«Το ζευγάρι θα ήταν ευπρόσδεκτο σε κάθε περίπτωση. Είναι μια θαυμάσια ευκαιρία να καθαρίσει η ατμόσφαιρα και να προσφερθεί κλαδί ελιάς. Μετά από όλα όσα έχουν γίνει, για να πάνε στο Γουίνδσορ ο Χάρι με την Μέγκαν πάει να πει ότι το ήθελαν πολύ.

Επίσης, η Μεγάλη Πέμπτη είναι μια πολύ ιδιαίτερη ημέρα για τη βασίλισσα, καθώς έχει να κάνει με τη συγχώρεση. Δεν είναι άνθρωπος που κρατάει κακία και νομίζω ότι θα τους υποδεχόταν ευχαρίστως με ανοιχτές αγκάλες» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Εκτός, βέβαια, από τα δύο χρόνια ανάμεσα σε Χάρι – Μέγκαν και βασιλική οικογένεια μεσολάβησαν επίσης σκάνδαλα και αποκαλύψεις!

Κανείς δεν ξεχνά, άλλωστε, τη μεγάλη αναστάτωση που οι δυο τους προκάλεσαν με τη συνέντευξή τους στην Οπρα Γουίνφρεϊ στην οποία -μεταξύ άλλων- κατηγόρησαν ανώτερο μέλος της βρετανικής βασιλικής οικογένειας για ρατσισμό.

Meghan Markle says there were concerns in 🇬🇧 Royal family about her child’s skin color.



“You’re not going to tell me who had that conversation?” Oprah asks.



“I think that would be very damaging to them.” #OprahMeghanHarry

pic.twitter.com/2HAda9ICEN