Μια τραγική είδηση ανακοίνωσε τη Δευτέρα (18/4) ο Κριστιάνο Ρονάλντο, η οποία προκάλεσε κύμα συμπαράστασης προς το πρόσωπό του.



Την παραμονή της πολυαναμενόμενης αναμέτρησης με τη Λίβερπουλ για την Πρέμιερ Λιγκ, η οποία είναι προγραμματισμένη για την Τρίτη 19 Απριλίου, ο Κριστιάνο Ρονάλντο έκανε γνωστό -μαζί με τη σύντροφό του, Χεορχίνα Ροντρίγκες- τον θάνατο του νεογέννητου αγοριού τους, κατά την πρόωρη γέννα των διδύμων (το κοριτσάκι που έφεραν στον κόσμο είναι καλά στην υγεία του).



Αν και η γέννηση της κόρης τους δίνει «λίγη ελπίδα και ευτυχία» και στους δύο γονείς, ο πόνος αυτής της απώλειας αποτελεί πραγματική τραγωδία για την οικογένεια του CR7.



Στον απόηχο αυτής της ανακοίνωσης, πολλοί ποδοσφαιριστές και σύλλογοι, ακόμη και αθλητές από άλλους χώρους (πλην του ποδοσφαίρου) εξέφρασαν τα συλλυπητήριά τους στον 37χρονο επιθετικό και τους οικείους του.



Λίγο μετά την ανακοίνωση του Πορτογάλου σούπερ σταρ ο νυν και ο πρώτος σύλλογός του, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και η Σπόρτινγκ Λισσαβόνας, δημοσίευσαν μηνύματα συμπαράστασης.



«Ο πόνος σου είναι ο πόνος μας, Κριστιάνο», έγραψε στο Twitter η νυν ομάδα του, για να συμπληρώσει: «Στέλνουμε αγάπη και δύναμη σε σένα και την οικογένειά σου».

Your pain is our pain, @Cristiano 💔



Sending love and strength to you and the family at this time. https://t.co/24oyEV8CQi