Το εμβληματικό τραγούδι για τους αντιμοναρχικούς, το God Save the Queen των Sex Pistols, είχε κυκλοφορήσει το 1977, για να συμπέσει με το Αργυρό Ιωβηλαίο της Βασίλισσας Ελισάβετ. Τώρα οι Sex Pistols επανακυκλοφορούν το περίφημο τραγούδι με την ευκαιρία του επικείμενου Πλατινένιου Ιωβηλαίου της βασίλισσας.

Όταν πρωτοκυκλοφόρησε το τραγούδι, το 1977, απαγορεύτηκε η μετάδοσή του από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς. Ωστόσο έφτασε στο νούμερο δύο των τσαρτς.

Ο αντιμοναρχικός πανκ-ροκ ύμνος αποκαλεί την μοναρχία «φασιστικό καθεστώς» και μεταξύ των στίχων υπάρχει ο περίφημος : «Αυτή δεν είναι άνθρωπος / και δεν υπάρχει μέλλον/ ενώ η Αγγλία ονειρεύεται».

Παρά την απαγόρευση μετάδοσης του τραγουδιού, που θεωρήθηκε προσβλητικό για τον βρετανικό θρόνο, το single έφτασε στο νούμερο δύο των τσαρτς και μάλιστα ήταν η πρώτη φορά που ο σχετικός κατάλογος περιελάμβανε ένα τραγούδι χωρίς να αναφέρεται ο τίτλος του– υπήρχε μόνο ένα κενό αντί τίτλου στον κατάλογο με τις επιτυχίες…

Τότε κυκλοφορούσαν φήμες ότι ο κατάλογος με τις επιτυχίες είχε … πειραχτεί για να μην φτάσει το God Save the Queen στο νούμερο ένα.

Ο ντράμερ των Sex Pistols, Πολ Κουκ είχε αρνηθεί ότι η κυκλοφορία του τραγουδιού επιλέχτηκε έτσι ώστε να συμπέσει με το Ιωβηλαίο της βασίλισσας και υποστήριξε ότι «δεν το ξέραμε. Ήταν μια προσπάθεια να βγούμε έξω και να σοκάρουμε τον κόσμο».

Αυτός που σίγουρα σοκαρίστηκε ήταν η δισκογραφική A&M π ου έσπασε το συμβόλαιο με τους Sex Pistols, οι οποίοι τελικά έβγαλαν το single με το απαγορευμένο τραγούδι με την εταιρία Virgin.

Μάλιστα τα μέλη του συγκροτήματος είχαν συλληφθεί όταν έπαιξαν το τραγούδι τους σε ένα σκάφος που έπλεε στον ποταμό Τάμεση…

Αυτή την φορά το τραγούδι θα επανακυκλοφορήσει από την δισκογραφική Virgin, σε 4.000 αντίτυπα και θα διατεθούν στην αγορά άλλες 1.977 κόπιες της σπάνιας πρώτης ηχογράφησης που είχε γίνει με την δισκογραφική A&M πριν σπάσει το συμβόλαιο.

One of the most sought after vinyl records in history returns to the shelves. Get your hands on a repress of both the A&M & Virgin God Save The Queen 7” vinyl, limited copies available of each.



Pre-order now https://t.co/810L80zRbk pic.twitter.com/UNbK2RlSoc