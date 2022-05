Ανακοίνωση εξέδωσε ο Ρομάν Αμπράμοβιτς στην οποία ξεκαθαρίζει ότι ουδέποτε είχε απαίτηση από τους υποψήφιους αγοραστές της Τσέλσι να αποπληρώσουν το δάνειο που βρίσκεται σε ισχύ.

Η πλευρά Αμπράμοβιτς διέψευσε κατηγορηματικά τα σχετικά δημοσιεύματα και τονίζει για άλλη μια φορά πως δεν θα πάρει χρήματα από την πώληση του κλαμπ.

Στο τέλος της ξεκαθαρίζεται ότι ο Ρώσος επιχειρηματίας «παρά τις συνεχώς μεταβαλλόμενες καταστάσεις από την αρχική ανακοίνωση, παραμένει αφοσιωμένος στην εύρεση του κατάλληλου κουμανταδόρου για την Τσέλσι και καθιστά βέβαιο ότι τα χρήματα θα χρησιμοποιηθούν για καλό σκοπό».

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Μετά από αρκετά δημοσιεύματα σε σχέση με την πώληση της Τσέλσι, θα θέλαμε να ξεκαθαρίσουμε μερικά πράγματα.

Πρώτον, οι προθέσεις του κυρίου Αμπράμοβιτς σχετικά με τη δωρεά των χρημάτων της πώλησης της Τσέλσι σε φιλανθρωπίες δεν έχουν αλλάξει.

Από την αρχική ανακοίνωση, η ομάδα του κύριου Αμπράμοβιτς έχει αναγνωρίσει έμπειρους αντιπροσώπους από τα Ηνωμένα Έθνη και παγκόσμιες φιλανθρωπικές οργανώσεις που έχουν ως στόχο να σχηματίσουν ένα ίδρυμα και να θέσουν το πλάνο των δραστηριοτήτων του. Ο επί κεφαλής ανεξάρτητος ειδικός είχε συζητήσεις με εκπροσώπους της κυβέρνησης παρουσιάζοντας τη δομή και τα αρχικά πλάνα.

Ο κύριος Αμπράμοβιτς δεν έχει αναμειχθεί σε αυτή τη δουλειά, η οποία έχει διεκπεραιωθεί ανεξάρτητα από ειδικούς με πολυετή εμπειρία που εργάζονται σε ανθρωπιστικές οργανώσεις.

Δεύτερον, ο κύριος Αμπράμοβιτς δεν έχει ζητήσει καμία αποπληρωμή δανείου προς το πρόσωπό του. Τέτοιοι ισχυρισμοί είναι απολύτως ψευδείς, όπως και οι ισχυρισμοί πως ο Ρόμαν Αμπράμοβιτς αύξησε την τιμή του συλλόγου την τελευταία στιγμή. Ως μέρος του στόχου του κύριου Αμπράμοβιτς να βρει τον κατάλληλο διάδοχο για την Τσέλσι, έχει ωστόσο ενθαρρύνει τον κάθε υποψήφιο αγοραστή να αφοσιωθεί στις επενδύσεις του συλλόγου, από την Ακαδημία και το γυναικείο τμήμα, ως την απαραίτητη ανάπτυξη του γηπέδου και τη διατήρηση του έργου στο ίδρυμα της Τσέλσι.

Κατόπιν των κυρώσεων και των άλλων περιορισμών που επιβλήθηκαν στον Ρόμαν Αμπράμοβιτς από τη βρετανική κυβέρνηση μετά την ανακοίνωση της πώλησης του κλαμπ, το δάνειο έχει μετατραπεί σε ζήτημα των ευρωπαϊκών κυρώσεων, απαιτώντας, λοιπόν, επιπρόσθετες εγκρίσεις. Αυτό σημαίνει ότι τα χρήματα θα παγώσουν και θα υπόκεινται σε νομική διαδικασία των Αρχών. Αυτά τα χρήματα εξακολουθούν να προορίζονται για το Chelsea Foundation. Η κυβέρνηση είναι ενήμερη για αυτούς τους περιορισμούς όπως και τις νομικές υποχρεώσεις.

Για να είμαστε ξεκάθαροι, ο κύριος Αμπράμοβιτς δεν έχει την παραμικρή πρόσβαση ή έλεγχο σε αυτές τις ροές χρημάτων και ούτε πρόκειται να αποκτήσει μετά την πώληση. Παρά τις συνεχώς μεταβαλλόμενες καταστάσεις από την αρχική ανακοίνωση, παραμένει αφοσιωμένος στην εύρεση του κατάλληλου κουμανταδόρου για την Τσέλσι και καθιστά βέβαιο ότι τα χρήματα θα χρησιμοποιηθούν για καλό σκοπό».

