ΕΛΛΑΔΑ

07.08.2022 20:10

Σύβοτα: Νεκρή γυναίκα που έκανε αλεξίπτωτο θαλάσσης – Έσπασε ιμάντας από μπουρίνι (Photo)

Μπουρίνι έσπασε τον ιμάντα που κρατούσε γυναίκα που έκανε αλεξίπτωτο θαλάσσης με αποτέλεσμα να πέσει στο νερό στην περιοχή ανάμεσα στα Σύβοτα Θεσπρωτίας και τη νότια Κέρκυρα.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της ΕΡΤ, η γυναίκα ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της, ενώ λίγο αργότερα αναφέρθηκε ότι έχασε τη ζωή της.

Η σορός της γυναίκας μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας στα Σύβοτα, ενώ αναμένεται να γίνει νεκροτομή για τα ακριβή αίτια του θανάτου της.

Το epiruspost.gr σε ρεπορτάζ του σημειώνει ότι η αδιανόητη τραγωδία συνέβη στη θαλάσσια περιοχή των Συβότων νωρίς το απόγευμα της Κυριακής και κατά την ώρα που ξέσπασε σφοδρό μπουρίνι.

Μία γυναίκα, ηλικίας περίπου 50 ετών, έκανε θαλάσσιο αλεξίπτωτο. Τη γυναίκα, που σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες έκανε διακοπές στην περιοχή και είχε έρθει από την Θράκη, περισυνέλεξε το Δελφίνι που έκανε δρομολόγιο από τους Παξούς εκείνη την ώρα.

Στο λιμάνι των Συβότων ανέμενε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Πώς σώθηκε ο χειριστής του σκάφους

Ο χειριστής του σκάφους, σύμφωνα με το ίδιο site, βρέθηκε ουσιαστικά ναυαγός ανάμεσα στα κύματα. Έγινε αντιληπτός από ιδιωτικό σκάφος, οι άνθρωποι του οποίου κατάφεραν να τον βγάλουν από τη θάλασσα και να του προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες.

Αποκόπηκε για άγνωστο λόγο

Το μεσημέρι εκμισθωτής θαλάσσιων μέσων αναψυχής που δραστηριοποιείται στην περιοχή, διενεργούσε θαλάσσιο αλεξίπτωτο με την άτυχη γυναίκα. Κάποια στιγμή ξέσπασε ένα έντονο μπουρίνι.

Ο εκμισθωτής ξεκίνησε να τραβάει την γυναίκα με το σκοινί προς το σκάφος και περίπου σε απόσταση 100 μέτρων πριν φτάσει στο σκάφος, η γυναίκα αποκόπηκε για άγνωστο λόγο από το σκοινί έλξης και βρέθηκε στη θάλασσα.

Η γυναίκα περισυνελέγη από ιδιωτικό σκάφος, το οποίο την μετέφερε στην ξηρά αλλά δυστυχώς είχε πεθάνει. Ο χειριστής του σκάφους συνελήφθη και προανάκριση θα διενεργηθεί από το πρώτο Λιμενικό Τμήμα στα Σύβοτα που ανήκει στο Λιμεναρχείο Ηγουμενίτσας.

Ισχυροί άνεμοι

Θυμίζουμε ότι η ΕΜΥ είχε προειδοποιήσει για την αλλαγή του σκηνικού στον καιρό από την Κυριακή, καθώς στην πρόβλεψή της μιλούσε για ισχυρούς ανέμους, καθώς και για βροχές και καταιγίδες σε μια σειρά περιοχές της χώρας.

