Ισόβια σε vegan μητέρα για τον θάνατο του μωρού της από υποσιτισμό

Σε ισόβια κάθειρξη καταδικάστηκε τη Δευτέρα μια vegan μητέρα για τον φόνο του μικρού της γιου από υποσιτισμό.

Η Σίλα O’ Λίρι, 38 ετών, της οποίας η οικογένεια ακολουθούσε αυστηρή βίγκαν διατροφή, καταδικάστηκε τον Ιούνιο για έξι κατηγορίες – φόνο πρώτου βαθμού, επιβαρυντική κακοποίηση παιδιών, ανθρωποκτονία από αμέλεια, κακοποίηση παιδιών και δύο κατηγορίες παραμέλησης παιδιών.

Ο δικαστής Μπρους Κάιλ εξέδωσε την ποινή τη Δευτέρα. Η καταδίκη της Ο’ Λίρι στην κομητεία Λι της Φλόριντα είχε αναβληθεί στο παρελθόν τέσσερις φορές. Ο σύζυγός της, Ράιαν Πάτρικ Ο’ Λίρι, παραμένει στη φυλακή εν αναμονή της δίκης με τις ίδιες κατηγορίες.

Vegan mother convicted of murder in malnutrition death of her baby gets life https://t.co/UotlImSf0d — Daily Mail Online (@MailOnline) August 30, 2022

Οι αστυνομικές αρχές δήλωσαν ότι το ζευγάρι τους είπε ότι η οικογένεια έτρωγε μόνο ωμά φρούτα και λαχανικά, αν και το μικρό παιδί τρέφονταν επίσης με μητρικό γάλα. Το 18 μηνών αγόρι ζύγιζε 17 λίβρες (8 κιλά) και είχε το μέγεθος ενός μωρού 7 μηνών όταν πέθανε τον Σεπτέμβριο του 2019, σύμφωνα με αστυνομική έκθεση.

Το ζευγάρι έχει άλλα δύο παιδιά, ηλικίας 3 και 5 ετών, τα οποία επίσης ήταν υποσιτισμένα, σύμφωνα με την αστυνομία. Ένα τέταρτο παιδί είχε επιστρέψει στον βιολογικό του πατέρα κατά τη διάρκεια μιας προηγούμενης υπόθεσης υποσιτισμού στη Βιρτζίνια, σύμφωνα με τα δικαστικά αρχεία.

Ο δικαστής διέταξε επίσης την Ο’ Λίρι να μην έχει καμία επαφή με τα επιζώντα παιδιά της. Ο δικαστής δεν σχολίασε την ποινή στο δικαστήριο και η κατηγορούμενη στάθηκε σιωπηλή με μια κόκκινη φόρμα δίπλα στον δικηγόρο της Λι Χολάντερ.

Σε μια σύντομη συνέντευξη μετά την καταδίκη, ο Χολάντερ είπε ότι δεν εξεπλάγη με το αποτέλεσμα.

«Ήταν αυτό που περιμέναμε», είπε. Είπε επίσης ότι σκοπεύει να ασκήσει έφεση κατά της ποινής και να ζητήσει νέα δίκη.

Το ζευγάρι είπε στην αστυνομία μετά τον θάνατο του Έζρα ότι η οικογένεια ακολουθούσε μια αυστηρή vegan δίαιτα, τρώγοντας μόνο ωμά φρούτα και λαχανικά, αλλά ότι το μικρό παιδί τρέφονταν επίσης με μητρικό γάλα. Το ζευγάρι είπε επίσης στους ντετέκτιβ ότι ο Έζρα δεν είχε φάει για μια εβδομάδα και ότι είχε πρόβλημα να κοιμηθεί το βράδυ πριν από το θάνατό του.

Η Francine Donnorummo, επικεφαλής της Ειδικής Μονάδας Θυμάτων στο Γραφείο του Εισαγγελέα, είπε ότι αυτό έλαβε χώρα για παρατεταμένο χρονικό διάστημα.

«Αυτό το παιδί δεν έτρωγε. Πέθανε από την πείνα σε διάστημα 18 μηνών», είπε η ίδια.

Το ζευγάρι είχε άλλα τρία παιδιά στο σπίτι, ένα 3χρονο, ένα 5χρονο και ένα 11χρονο, το οποίο επίσης υπέφερε από ακραία παραμέληση.

Διαβάστε επίσης:

Spiegel: «Η πορεία της Ελλάδας προς τον αυταρχισμό»

Παραίτηση συμβούλου του Ερντογάν μετά από διαρροή βίντεο από τον αρχιμαφιόζο Πεκέρ

Η περιουσία του Γκορμπατσόφ: Πόσα χρήματα έβγαλε από τη διαφήμιση της Pizza Hut – Ο μισθός του στη ΕΣΣΔ