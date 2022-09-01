Στον όμιλο Italgas το 100% της ΔΕΠΑ Υποδομών

Την ολοκλήρωση της μεταβίβασης του 100% των μετοχών της ΔΕΠΑ Υποδομών στον όμιλο Italgas ανακοίνωσαν σήμερα το ΤΑΙΠΕΔ και τα ΕΛΠΕ, σε εκδήλωση στην Ιταλική πρεσβεία, μετά την υπογραφή των απαιτούμενων εγγράφων.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν ο υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας, ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ‘Αδωνις Γεωργιάδης, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κώστας Σκρέκας, η πρέσβης της Ιταλίας στην Ελλάδα, Patrizia Falcinelli, ο διευθύνων σύμβουλος του ΤΑΙΠΕΔ, Δημήτρης Πολίτης, ο διευθύνων σύμβουλος του Υπερταμείου, Γρηγόρης Δ. Δημητριάδης, ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΛΠΕ, Ανδρέας Σιάμισιης, ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Γιάννης Παπαθανασίου, ο γενικός διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού και Νέων Δραστηριοτήτων, Γεώργιος Αλεξόπουλος, ο γενικός διευθυντής Νομικών Υπηρεσιών, Ιωάννης Αψούρης, ο γενικός διευθυντής Οικονομικών, Βασίλης Τσάιτας, ο διευθύνων σύμβουλος της Italgas, Paolo Gallo, η πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου, Benedetta Navarra και ο διευθύνων σύμβουλος της Italgas NewCo SRL, Pier Lorenzo Dell’Orco.

Η ΔΕΠΑ Υποδομών A.E. συστάθηκε τον Απρίλιο του 2020 σε συνέχεια της μερικής διάσπασης του κλάδου υποδομών της Δημόσιας Επιχείρησης Αερίου Α.Ε. (ΔΕΠΑ). Αποστολή της εταιρείας είναι η ανάπτυξη δικτύων φυσικού αερίου σε όλη την Ελλάδα μέσω των Εταιρειών Δικτύων Διανομής, διασφαλίζοντας την παροχή αερίου σε όλη την επικράτεια.

Στη διαγωνιστική διαδικασία που έφερε εις πέρας με επιτυχία το ΤΑΙΠΕΔ, για την από κοινού πώληση με τον όμιλο ΕΛΠΕ του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΠΑ Υποδομών Α.Ε., ανακηρύχθηκε ανάδοχος ο όμιλος Italgas SpA έναντι τιμήματος 733 εκατ. ευρώ. Στον διαγωνισμό το ΤΑΙΠΕΔ διέθεσε προς πώληση το 65% του μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΠΑ Υποδομών και η ΕΛΠΕ το υπόλοιπο 35%.

Ο υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας, δήλωσε: «Σήμερα ολοκληρώθηκε μία από τις σημαντικότερες αποκρατικοποιήσεις, με το κλείσιμο της οικονομικής συναλλαγής για την πώληση του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΠΑ Υποδομών στον ιταλικό όμιλο Italgas. Το έργο αυτό καταδεικνύει την εμπιστοσύνη της διεθνούς επενδυτικής κοινότητας στις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας. Η συμφωνία με την Italgas, έναν από τους μεγαλύτερους ενεργειακούς ομίλους στην Ευρώπη θα δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας και θα αποτελέσει εφαλτήριο για την υλοποίηση νέων επενδύσεων που θα συμβάλλουν στην επίτευξη των φιλόδοξων στόχων της Κυβέρνησης για την ενεργειακή μετάβαση της χώρας».

Ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ‘Αδωνις Γεωργιάδης, δήλωσε: «Η ολοκλήρωση σήμερα της μεταβίβασης του 100% των μετοχών της ΔΕΠΑ Υποδομών στον όμιλο Italgas SpA, έναν από τους μεγαλύτερους ενεργειακούς ομίλους στην Ευρώπη, έρχεται να επιβεβαιώσει ότι η Ελλάδα αναδεικνύεται σε ενεργειακό κόμβο νευραλγικής σημασίας για την ευρύτερη περιοχή και ταυτόχρονα σε έναν από τους ελκυστικότερους επενδυτικούς προορισμούς διεθνώς. Αποτελεί, αναμφίβολα, ακόμη μία ψήφο εμπιστοσύνης στις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας που επιδεικνύει ιδιαίτερο δυναμισμό και οδεύει φέτος σε ρεκόρ επενδύσεων όλων των εποχών. Με την τεχνογνωσία και τις επενδύσεις που θα υλοποιήσει η Italgas πρόκειται να συμβάλλει σημαντικά στην επέκταση και αναβάθμιση των υποδομών της χώρας μας και βεβαίως στην ενεργειακή της μετάβαση με ισχυρό αναπτυξιακό αποτύπωμα. Συγχαρητήρια στη διοίκηση και τα στελέχη του ΤΑΙΠΕΔ και βεβαίως σε όλους όσοι εργάστηκαν για να επιτευχθεί αυτή η εξαιρετικά σημαντική και επωφελής συμφωνία».

O υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κώστας Σκρέκας, δήλωσε: «Σήμερα ολοκληρώθηκε με επιτυχία μια από τις σημαντικότερες αποκρατικοποιήσεις των τελευταίων ετών. Η ΔΕΠΑ Υποδομών έχει πια έναν ισχυρό μέτοχο που θα της επιτρέψει, με απρόσκοπτη χρηματοδότηση και σύγχρονη τεχνογνωσία, να επεκτείνει το ήδη υπάρχον δίκτυο διανομής φυσικού αερίου και – παράλληλα – να αναπτύξει μια νέα γενιά δικτύων διανομής. Ταυτόχρονα, η ελληνική κυβέρνηση αποκτά έναν ιδανικό σύμμαχο στην πορεία προς την ενεργειακή μετάβαση της χώρας. Η Italgas, ένας από τους μεγαλύτερους ενεργειακούς ομίλους στην Ευρώπη, επενδύει στη χώρα μας, με πολλαπλά οφέλη για την εθνική οικονομία και τους πολίτες. Οι επενδύσεις αυτές θα δημιουργήσουν μεγάλο αριθμό νέων θέσεων εργασίας, θα μειώσουν το κόστος ενέργειας για νοικοκυριά και επιχειρήσεις και θα συμβάλλουν καθοριστικά στην επίτευξη των φιλόδοξων στόχων της χώρας για μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου».

Η πρέσβης της Ιταλίας στην Ελλάδα, Patrizia Falcinelli, δήλωσε: «Η σημερινή εκδήλωση αποτελεί μια ακόμη απόδειξη της εμπιστοσύνης που τρέφουν οι ιταλικές εταιρείες για την Ελλάδα ως αξιόπιστος προορισμός για επενδύσεις. Έχουν ήδη αποδείξει ότι μπορούν να προσφέρουν σημαντικά στην ελληνική οικονομία, τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά, όπως για παράδειγμα με την ανάπτυξη και υιοθέτηση τεχνολογικών λύσεων αιχμής. Η λειτουργία της Italgas είναι απόλυτα εναρμονισμένη με αυτή την προσέγγιση: η εμπειρία και η τεχνογνωσία της θα διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στην περαιτέρω ενίσχυση της στρατηγικής θέσης της Ελλάδας στα ευρωπαϊκά δίκτυα φυσικού αερίου. Συνεπώς, η ολοκλήρωση της πώλησης της ΔΕΠΑ Υποδομών θα πρέπει να αντιμετωπιστεί όχι μόνο ως ένα θετικό γεγονός που συμβαίνει στις διμερείς μας σχέσεις, αλλά και ως μια ευνοϊκή εξέλιξη σε μια κρίσιμη στιγμή για την ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας».

Ο διευθύνων σύμβουλος του ΤΑΙΠΕΔ, Δημήτρης Πολίτης, δήλωσε: «Η ολοκλήρωση της μεταβίβασης της ΔΕΠΑ Υποδομών στον όμιλο Italgas αποτελεί μία από τις σημαντικότερες αξιοποιήσεις περιουσιακών στοιχείων που έχει φέρει εις πέρας το ΤΑΙΠΕΔ, με σημαντικά πολλαπλασιαστικά οφέλη για την ελληνική οικονομία και τους πολίτες. Συνιστά μια ξεκάθαρη ψήφο εμπιστοσύνης στις αναπτυξιακές προοπτικές της Ελλάδας, δεδομένου ότι σηματοδοτεί την επάνοδο της Italgas στις διεθνείς αγορές έπειτα από σχεδόν δύο δεκαετίες. Η ΔΕΠΑ Υποδομών αποκτά έναν ισχυρό μέτοχο με πλούσια τεχνογνωσία που συγκαταλέγεται μεταξύ των κορυφαίων ενεργειακών ομίλων στην Ευρώπη. Αποτελεί, επίσης, ένα σημαντικό βήμα για την υλοποίηση των φιλόδοξων στόχων της ενεργειακής μετάβασης της χώρας μας με τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, αλλά και εξασφάλιση ότι η εταιρεία θα έχει απρόσκοπτη πρόσβαση σε χρηματοδότηση για την επέκταση των δικτύων διανομής φυσικού αερίου».

Ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου των ΕΛΠΕ, Ανδρέας Σιάμισιης, δήλωσε: «Είμαστε ευτυχείς για την επιτυχή ολοκλήρωση της συγκεκριμένης συναλλαγής με ένα ισχυρό όμιλο. Η πώληση της συμμετοχής μας αυτής εντάσσεται στη στρατηγική που έχουμε καθορίσει σαν όμιλος για αποεπένδυση από μη στρατηγικές ή μειοψηφικές συμμετοχές που διαθέτουμε, προκειμένου να επικεντρωθούμε στην επιτάχυνσης υλοποίησης του φιλόδοξου πλάνου που έχουμε θέσει, για ουσιαστική διείσδυση στις ΑΠΕ και δημιουργία ενός ισχυρού πυλώνα στον τομέα της νέας ενέργειας. Την ίδια ώρα, εκτιμούμε πως η εξαγορά της ΔΕΠΑ Υποδομών από την Italgas, πληροί τις προϋποθέσεις για να αποδειχθεί ωφέλιμη συνολικά τόσο για την Εταιρία αλλά και για την ελληνική οικονομία. Οι επενδύσεις σε νέες υποδομές και στην ανάπτυξη ενός πλήρως ψηφιακού δικτύου που θα υποστηρίζει τις νέες τεχνολογίες, ενισχύουν σημαντικά και τις προσπάθειες της χώρας για την ενεργειακή μετάβαση και θα οδηγήσουν σε μεγαλύτερα οφέλη προς την οικονομία και τους τελικούς καταναλωτές».

Ο διευθύνων σύμβουλος της Italgas, Paolo Gallo, δήλωσε: «Σήμερα αρχίζουμε να γράφουμε μια σημαντική σελίδα στην ιστορία της Italgas, η οποία μετά από σχεδόν είκοσι χρόνια διασχίζει ξανά τα εθνικά σύνορα και εμπλουτίζεται με νέους συναδέλφους, μια νέα γλώσσα και νέες κοινότητες για να υπηρετήσει. Ήταν ένα μακρύ ταξίδι που μας έφερε μέχρι εδώ, αλλά τώρα ξεκινά μια νέα φάση έντονης δουλειάς και ανάπτυξης, την οποία θα προσεγγίσουμε με τον συνήθη ενθουσιασμό μας: θα θέσουμε την εμπειρία μας και την τεχνογνωσία μας στη διάθεση της χώρας για να δημιουργήσουμε μια υποδομή αριστείας και μαζί με αυτήν να συμβάλουμε στην επίτευξη των στόχων απολιγνιτοποίησης που έχει θέσει η Κυβέρνηση, σύμφωνα με εκείνους της ΕΕ. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η Ιταλία και η Ελλάδα μπορούν να επιδιώξουν να αποτελέσουν το σημείο αναφοράς για τον στρατηγικό ρόλο των έξυπνων, ψηφιακών και ευέλικτων δικτύων φυσικού αερίου που προωθούν την ενεργειακή μετάβαση. Είμαστε εδώ για να το κάνουμε αυτό πραγματικότητα».

