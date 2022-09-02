Αργύρης Αγγέλου: Θα είχε ενδιαφέρον να ξανακάνουμε το «Παρά Πέντε»

Ο αγαπημένος ηθοποιός μίλησε για το πώς πέρασε την πρώτη καραντίνα, για τη δραματική σειρά της ΕΡΤ που θα συμμετέχει, για το «Παρά Πέντε», για το θέατρο, αλλά και για την απώλεια του πατέρα του.

«Πέρασα αρκετά μόνος, μαζί με το γατί μου. Πάλι καλά. Κάναμε αρκετές κουβέντες. Είπαμε πολλά πράγματα. Ανοίξαμε ο ένας την ψυχή του άλλου. Με τις καραντίνες κινδύνεψα να χάσω τον εαυτό μου. Και τώρα, που σιγά-σιγά επιστρέφουμε στην καθημερινότητα, τα βάζω με τον εαυτό μου γιατί δεν ζήτησα βοήθεια από κάποιον ειδικό. Πιέστηκα αρκετά», δήλωσε ο ηθοποιός.





Αναφερόμενος στο θάνατο του πατέρα του, παραδέχθηκε: «Η απώλεια του μπαμπά μου ήταν μια πρωτόγνωρη εμπειρία τής απώλειας, γενικότερα. Είμαι το πέμπτο παιδί της οικογένειας και δεν πρόλαβα να γνωρίσω παππούδες, γιαγιάδες και να ζήσω την απώλεια μέσα στο σπίτι. Ήταν πρωτόγνωρο και είχα να διαχειριστώ άλλα πράγματα. Αυτό που κατάλαβα στο πέρασμα των χρόνων είναι ότι η δουλειά με έχει στηρίξει πάρα πολύ στις δύσκολες στιγμές».



Και συνέχισε: «Πριν από την απώλεια του πατέρα μου πέρασα κι εγώ ένα πρόβλημα με την υγεία μου και αναγκάστηκα να σταματήσω για ένα διάστημα, οπότε μας γιατροπορεύανε μαζί κανά 7μηνο-8μηνο. Κάναμε πολλά πράγματα που δεν είχαμε κάνει ποτέ. Από το να σκαλίζουμε τον κήπο και να φυτεύουμε ντομάτες μέχρι να συνεννοούμαστε τι μεζέδες θα παραγγείλουμε ή θα φτιάξει η μαμά για να φάμε, και να γελάσουμε και να περάσουμε χρόνο μαζί. Περάσαμε πολύ ωφέλιμο χρόνο μαζί και το κατάλαβα μετά. Είπα τίποτα δεν είναι τυχαίο, έπρεπε να γίνουν έτσι τα πράγματα, γιατί εγώ με τον μπαμπά είχα ανοιχτούς λογαριασμούς και έπρεπε να κλείσουν».



Για το ενδεχόμενο να υπάρξει τηλεοπτικό reunion του «Παρά Πέντε», όπως είχε γίνει πρόσφατα στα «Φιλαράκια», ο Αργύρης Αγγέλου απάντησε: «Θα είχε ενδιαφέρον, γιατί πλέον με τα παιδιά μιλάμε περισσότερο, ειδικά μέσα από τα social media. Γελάμε πολύ. Πριν κανένα μήνα, καθάριζα κάτι ντουλάπια, κάτι συρτάρια, πέταγα πράγματα και βρήκα υλικό από ένα ξεχασμένο λάπτοπ. Τα έστειλα στη Σμαράγδα και μου απάντησε να της στείλω κι άλλα».



