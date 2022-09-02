Συγκλονίζει ο Σωτήρης Τσαφούλιας: «Δούλευα στα πλοία, θα μπορούσα να έχω σκοτωθεί»

Ο σκηνοθέτης Σωτήρης Τσαφούλιας μίλησε για τη ζωή και την καριέρα του, ενώ αναφέρθηκε και στις δυσκολίες που αντιμετώπισε όταν χρειάστηκε να δουλέψει στα πλοία.

Καλεσμένος στο “Στούντιο 4” της ΕΡΤ βρέθηκε ο γνωστός σκηνοθέτης Σωτήρης Τσαφούλιας, ο οποίος μίλησε για τη ζωή του, για τη δουλειά στα πλοία, αλλά και για την προσωπική του ζωή.

Ο γνωστός σκηνοθέτης αναφέρθηκε στην περίοδο που δούλεψε στα πλοία μαζί με τον πατέρα του, τονίζοντας πως κατά τη διάρκεια ενός blackout κόντεψε να χάσει τη ζωή του.

«Ήμουν αρκετά νέος και δεν είχα συνείδηση. Έφτασα στο σημείο να πάω μια μέρα στο γραφείο του πατέρα μου, ενώ είχε έρθει η απάντηση από το πανεπιστήμιο στην Αγγλία που με δέχονταν λόγω βαθμολογίας στο δεύτερο έτος και του είπα ότι σκέφτομαι να μην πάω για να ακολουθήσω τη δουλειά στα πλοία», είπε αρχικά ο γνωστός σκηνοθέτης και συνέχισε:

«Είχαμε ζήσει μια φουρτούνα αρκετά μεγάλη όταν είχαμε πάει για δεξαμενισμό στη Βουλγαρία που είχα εγώ και ένα ατύχημα στην κουβέρτα. Όταν κάναμε την επισκευή λόγω ενός blackout που θα μπορούσα να έχω σκοτωθεί, αλλά δεν σκοτώθηκα. Είχαν κόψει ένα κομμάτι του πλοίου για να το επισκευάσουν, λόγω του blackout δεν είχαν προλάβει να βάλουν σήμανση και στην προσπάθεια να μαζέψουμε τα εργαλεία… κρατήθηκα τελευταία στιγμή», πρόσθεσε.

Ο Σωτήρης Τσαφούλιας μίλησε για τη δουλειά του στον κινηματογράφο ως σκηνοθέτης, αναφέροντας:

«Στην πρώτη μου ταινία υποθέτω ότι με αντιμετώπισαν σαν ψώνιο που έχει λεφτά και νομίζει ότι μπορεί να γίνει σκηνοθέτης. Δεν μου το πέρασαν βέβαια έτσι, αλλά έτσι νομίζω ότι με υποδέχτηκε ο χώρος. Όταν έρχεται κάποιος χωρίς σπουδές, στον χώρο σου και έχει την αυτοδυναμία του, είναι λογικό οι άλλοι να σε δουν κάπως. Έκανα δύο ταινίες δίνοντας τα διαπιστευτήριά μου, μπήκα μέσα και στα δύο»

Όσον αφορά την προσωπική του ζωή, ο ίδιος δήλωσε βαρετός, αναφέροντας: «Μόνιμα σκέφτομαι διάφορα, παρατηρώ, ακούω, αλλά δεν είμαι πολύ ομιλητικός, δεν είμαι πολύ ευχάριστος».

Ενώ για τη σύντροφό του υποστήριξε: «Στην παρούσα φάση της ζωής μου, που έχω απόλυτη συνεννόηση και κατανόηση και επαφή, οφείλεται σε μεγαλύτερο βαθμό στη σύντροφό μου, την Άννα, που είναι ένα πολύ σπάνιο πλάσμα κι εκείνη αναλυτική και δοτική που μου φωτίζει με έναν πολύ ωραίο τρόπο τις άσχημες πλευρές του εαυτού μου. Η Άννα μπορεί να σου λέει με πολύ εμφατικό τρόπο τα στραβά σου, χωρίς να σε φέρνει σε αμυντική θέση να θες να τα υπερασπιστείς».

