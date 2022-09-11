search
ΚΟΣΜΟΣ

11.09.2022 15:30

Παπούα Νέα Γουινέα: Τουλάχιστον πέντε νεκροί από ισχυρό σεισμό 7,6 Ρίχτερ

Τουλάχιστον πέντε είναι οι νεκροί από τον ισχυρό σεισμό των 7,6 βαθμών που έπληξε σήμερα την ανατολική Παπούα-Νέα Γουινέα, προκαλώντας σοβαρές ζημιές και πολλούς τραυματίες.

Η βουλευτής Κέσι Σαουάνγκ είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι στην περιφέρειά της σκοτώθηκαν δύο άνθρωποι σε ορεινά χωριά, ενώ άλλοι τέσσερις νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Σύμφωνα με τη Σαουάνγκ, προκλήθηκε κατολίσθηση του εδάφους με αποτέλεσμα να θαφτούν σπίτια κάτω από τα χώματα και να κοπεί στα δύο ένα χωριό.

Στη γειτονική πόλη Ουάου, οι υπεύθυνοι του ορυχείου Κοράνγκα ανακοίνωσαν ότι τρεις μεταλλωρύχοι σκοτώθηκαν.

Στην περιοχή αυτή τα μέσα επικοινωνίας είναι περιορισμένα και δεν υπάρχουν πολλοί ασφαλτοστρωμένοι δρόμοι, γεγονός που περιπλέκει τις επιχειρήσεις διάσωσης.

Μικρές αεροπορικές εταιρείες και μέλη ιεραποστολών βοήθησαν στην αεροπορική μεταφορά ορισμένων τραυματιών μέσα από τη ζούγκλα.

«Είναι πολύ δύσκολο το έδαφος, ο καιρός. Είναι πρόκληση» είπε ο Νέλι Πουμάλι, της εταιρείας Manolos Aviation, που μετέφερε έναν τραυματία και επιχειρούσε να επιστρέψει στο σημείο της καταστροφής.

Οι κάτοικοι πόλεων στη βόρεια Παπούα-Νέα Γουινέα, κοντά στο επίκεντρο της δόνησης, είπαν ότι από τους πρωινούς, ισχυρούς μετασεισμούς σκίστηκαν στα δύο δρόμοι και προκλήθηκαν ζημιές σε κτίρια.

Στην πόλη Γκορόκα, βίντεο που αναρτήθηκαν σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν στόρια και παράθυρα να πέφτουν από τους τοίχους του πανεπιστημίου, όπου διακρίνονται μεγάλες ρωγμές.

Ο σεισμός έγινε αισθητός μέχρι και την πρωτεύουσα, το Πορτ Μόρεσμπι, που απέχει περίπου 480 χιλιόμετρα.

