Να διαψεύσουν τις φήμες των τελευταίων ημερών που τους θέλουν, ήδη, χωρισμένους φαίνεται πως επιδιώκουν η Τζένιφερ Λόπεζ και ο Μπεν Άφλεκ.

Αυτό τουλάχιστον αφήνει να εννοηθεί η Daily Mail που εντόπισε το ζευγάρι να ανταλλάσσει ένα βιαστικό φιλί στο μάγουλο, ενώ οι δυο τους κατευθύνονταν προς τον αγώνα μπάσκετ του 12χρονου γιου του ηθοποιού στο Λος Άντζελες.

«Αντάλλαξαν ένα ΠΟΛΥ αμήχανο πεταχτό φιλί ενώ φαίνονται σκυθρωποί» έγραψε στο σχετικό δημοσίευμά της η Daily Mail, περιγράφοντας το φιλί που αντάλλαξαν στον δρόμο μπροστά στους παπαράτσι.

Jennifer Lopez and Ben Affleck share VERY awkward air kiss and look glum while making fast food stop… amid marriage turmoil and her tour cancellation debacle https://t.co/3FujcpcTA2 pic.twitter.com/FSISnGVSCo — Daily Mail Online (@MailOnline) June 3, 2024

Αντίστοιχος ήταν, όμως, και ο τίτλος της Mirror, που επίσης επισήμανε την αμηχανία του ζευγαριού στο δικό της άρθρο.

EXCLUSIVE: Jennifer Lopez and Ben Affleck in telling sign about their marriage with awkward air kisshttps://t.co/B19hIHRsFy pic.twitter.com/zC5s4P668B June 3, 2024

Μια μέρα πριν, ο Άφλεκ εθεάθη να φορά και πάλι τη βέρα του, παρά το γεγονός ότι λίγες ημέρες νωρίτερα, δεν υπήρχεις το χέρι του.

Ben Affleck is seen WITH his wedding ring while filming The Accountant 2 in LA… amid Jennifer Lopez divorce rumors and cancelation of singer's summer tour https://t.co/pBQ6XlUtat June 1, 2024

Λίγες μέρες πριν, το E! News είχε εντοπίσει το ζευγάρι σε μια οικογενειακή εκδήλωση στο Λος Άντζελες. Ντυμένοι με τα «καλά» τους, περπατούσαν ο ένας δίπλα στον άλλο, με τον Άφλεκ να κρατάει ένα μεγάλο καλάθι με ροζ στολίδια. Στα στιγμιότυπα, κανένας από τους δυο δεν φαινόταν ευδιάθετος, ενώ η JLo προχωρούσε με σκυμμένο κεφάλι.

Το ζευγάρι παντρεύτηκε το 2022, έπειτα από πολλά χρόνια που οι δυο τους ήταν χωρισμένοι και η αλήθεια είναι ότι όσο κι αν οι ίδιοι προσπαθούν να πείσουν για το αντίθετο, όλα δείχνουν πως το ζευγάρι βαίνει ολοταχώς προς τον χωρισμό.

Διεθνή πρακτορεία αναφέρουν, μάλιστα, ότι οι δυο τους δεν ζουν καν μαζί, τη στιγμή που πρόσφατα, κοντινό τους πρόσωπο είχε δηλώσει ότι το ζευγάρι θέλησε να πάρει τον χρόνο του ώστε να σκεφτούν αν μπορούν να συνεχίσουν μαζί στη ζωή.

«Θέλουν να μείνουν μόνοι τους για λίγο καιρό, να πάρουν χρόνο για να δουν αν αυτή η σχέση είναι σωστή και για τους δύο» δήλωσε η πηγή στο US Weekly.

Ακυρώνει την περιοδεία της η JLo

Κι ενώ τα δημοσιεύματα για τον χωρισμό του πληθαίνουν, ήρθε και η είδηση ότι η Λόπεζ ακυρώνει την περιοδεία της με πηγές από το περιβάλλον της τραγουδίστριας, να δηλώνουν στην PageSix πως η Λατίνα σταρ αναγκάστηκε να ακυρώσει το tour της, λόγω μιας ευαίσθητης περιόδου που διανύει στην προσωπική της ζωή.

Jennifer Lopez has cancelled her tour ‘This Is Me… Live’ to “spend time with her children, family and close friends.” pic.twitter.com/GhWvLs0QoV — Pop Base (@PopBase) May 31, 2024

«Είμαι πολύ στενοχωρημένη και συντετριμμένη που σας απογοήτευσα», έγραφε στο ενημερωτικό δελτίο που έστειλε στους θαυμαστές της η Τζένιφερ Λόπεζ, επισημαίνοντας:

«Σας παρακαλώ, να ξέρετε ότι δεν θα το έκανα, αν δεν ένιωθα ότι αυτό είναι απολύτως απαραίτητο. Σας υπόσχομαι να επανορθώσω και να είμαστε όλοι μαζί ξανά. Σας αγαπώ όλους τόσο πολύ. Μέχρι την επόμενη φορά».

Αν και κάποια δημοσιεύματα υποστήριξαν πως ο λόγος πίσω από την ακύρωση της περιοδείας ήταν οι χαμηλές πωλήσεις εισιτηρίων, πηγές επέμειναν ότι η τραγουδίστρια το έκανε για προσωπικούς λόγους.

