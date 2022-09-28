search
ΤΕΤΑΡΤΗ 10.12.2025 12:38
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

28.09.2022 10:39

Προσοχή: Ανακαλείται επικίνδυνη ρωσική βότκα (Photos)  

28.09.2022 10:39
vodka lemon new

Σε ανάκληση ρωσικού αλκοολούχου ποτού προχώρησε το Γενικό Χημείο της ΑΑΔΕ.

Πρόκειται για βότκα με την εμπορική ονομασία «PARLIAMENT».

Το εν λόγω προϊόν παρασκευάζεται στη Ρωσία και διατέθηκε στην ελληνική αγορά από την επιχείρηση «Food and Drinks Import – Σ. Λαζόπουλος & ΣΙΑ Ε.Ε.».

Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι ενώ στην ξενόγλωσση επισήμανση του εν λόγω ποτού αναφέρεται η παρουσία αλλεργιογόνου συστατικού (γάλα), η ελληνική επισήμανση δεν φέρει σχετική ένδειξη.

Η ΑΑΔΕ, ζήτησε, μέσω της αρμόδιας διεύθυνσής της, από την επιχείρηση που διακινεί το προϊόν στην Ελλάδα, την άμεση απόσυρση του συνόλου της διακινηθείσας ποσότητας από την εγχώρια αγορά, ενώ ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη οι σχετικοί έλεγχοι και θα επιβληθούν οι σχετικές κυρώσεις.

Η ΑΑΔΕ καλεί τους καταναλωτές, που είναι αλλεργικοί στο γάλα και έχουν ήδη προμηθευτεί το ανωτέρω προϊόν, να μην το καταναλώσουν.

Διαβάστε επίσης

Ζωγράφου: Η φωτογραφία που ενοχοποιεί τη δόκιμη αστυνομικό – Πίνει μπύρα με πιστόλι στα χέρια (Video/Photo)

Μήνυσε τον 19χρονο γιό της – Θέλει να τον διώξει από το σπίτι, τον είχε κλειδωμένο στο μπαλκόνι για 4 ημέρες (Video)    

Θρίλερ με τον 25χρονο που είχε εξαφανιστεί από τον Άλιμο – Βρέθηκε καμένος σε ερημική περιοχή στην Κερατέα (video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
bolos2 new
ΕΛΛΑΔΑ

Mπλόκα: Απέκλεισαν από στεριά και θάλασσα το λιμάνι του Βόλου – Οι αγρότες με τα τρακτέρ και οι ψαράδες με τα καΐκια – Τελεσίγραφο να αποχωρήσουν μέχρι τη μία το μεσημέρι (Video/Photos)

maxairi 66- new
ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Διαρρήκτης μαχαίρωσε αστυνομικό που πήγε να τον συλλάβει

limani_elefsina_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Διαδικασίες-εξπρές για το λιμάνι της Ελευσίνας: Ο διαγωνισμός ανοίγει νέο μέτωπο στον ανταγωνισμό ΗΠΑ – Κίνας

bullying_shutterstockfile
ΕΛΛΑΔΑ

Αδιανόητο περιστατικό στην Αμαλιάδα: 14χρονος εκβίαζε 12χρονο για να μην τον χτυπήσει, του πήρε… 8.200 ευρώ!

doro xristougennon
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δώρο Χριστουγέννων: Πότε ξεκινά η πληρωμή του, ποια είναι η τελευταία ημέρα καταβολής

Δείτε όλες τις ειδήσεις
mpeos-new
ΕΛΛΑΔΑ

Ποινική δίωξη σε Μπέο και υπηρεσιακά στελέχη του Δήμου Βόλου για κακουργηματική απιστία

tarantino dano
LIFESTYLE

«Ένας από τους καλύτερους ηθοποιούς της γενιάς του»: Ο Ντάνιελ Ντέι-Λούις υπερασπίζεται τον Πολ Ντέινο μετά τo «θάψιμο» από τον Ταραντίνο

erietta-kourkoulou
LIFESTYLE

Εριέττα Κούρκουλου: Ο πατέρας μου ήταν πολύ αυστηρός, πολλές φορές φοβόμουν να του πω τις σκέψεις μου

fourna eurutanias
ΕΛΛΑΔΑ

Τα Φουρνά υιοθετούν χωριό της Βοιωτίας μετά τη Ζίτσα Ιωαννίνων - Η προσπάθεια δασκάλας και παπά να μην ερημώσει η ύπαιθρος 

agrotes
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γαλάζια ανταρσία για τις αγροτικές πληρωμές - Έξι βουλευτές ΝΔ καταγγέλλουν καταχρηστικούς αποκλεισμούς δικαιούχων

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 10.12.2025 12:38
bolos2 new
ΕΛΛΑΔΑ

Mπλόκα: Απέκλεισαν από στεριά και θάλασσα το λιμάνι του Βόλου – Οι αγρότες με τα τρακτέρ και οι ψαράδες με τα καΐκια – Τελεσίγραφο να αποχωρήσουν μέχρι τη μία το μεσημέρι (Video/Photos)

maxairi 66- new
ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Διαρρήκτης μαχαίρωσε αστυνομικό που πήγε να τον συλλάβει

limani_elefsina_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Διαδικασίες-εξπρές για το λιμάνι της Ελευσίνας: Ο διαγωνισμός ανοίγει νέο μέτωπο στον ανταγωνισμό ΗΠΑ – Κίνας

1 / 3