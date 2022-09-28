Προσοχή: Ανακαλείται επικίνδυνη ρωσική βότκα (Photos)  

Σε ανάκληση ρωσικού αλκοολούχου ποτού προχώρησε το Γενικό Χημείο της ΑΑΔΕ.

Πρόκειται για βότκα με την εμπορική ονομασία «PARLIAMENT».

Το εν λόγω προϊόν παρασκευάζεται στη Ρωσία και διατέθηκε στην ελληνική αγορά από την επιχείρηση «Food and Drinks Import – Σ. Λαζόπουλος & ΣΙΑ Ε.Ε.».

Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι ενώ στην ξενόγλωσση επισήμανση του εν λόγω ποτού αναφέρεται η παρουσία αλλεργιογόνου συστατικού (γάλα), η ελληνική επισήμανση δεν φέρει σχετική ένδειξη.

Η ΑΑΔΕ, ζήτησε, μέσω της αρμόδιας διεύθυνσής της, από την επιχείρηση που διακινεί το προϊόν στην Ελλάδα, την άμεση απόσυρση του συνόλου της διακινηθείσας ποσότητας από την εγχώρια αγορά, ενώ ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη οι σχετικοί έλεγχοι και θα επιβληθούν οι σχετικές κυρώσεις.

Η ΑΑΔΕ καλεί τους καταναλωτές, που είναι αλλεργικοί στο γάλα και έχουν ήδη προμηθευτεί το ανωτέρω προϊόν, να μην το καταναλώσουν.

