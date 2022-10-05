Ο Πούτιν έκανε τον Τσετσένο ηγέτη Καντίροφ υποστράτηγο

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν απένειμε στον Τσετσένο ηγέτη, Ραμζάν Καντίροφ, τον βαθμό του υποστράτηγου.

«Θέλω να μοιραστώ μαζί σας ένα ακόμη καλό νέο. Ο Πρόεδρος της Ρωσίας μου απένειμε τον βαθμό του υποστράτηγου. Το διάταγμα εκδόθηκε με τον αριθμό 709. Ο Βλαντιμίρ Βλαντιμίροβιτς με ενημέρωσε προσωπικά για αυτό και με συνεχάρη», έγραψε στο Telegram.

Ο Καντίροφ ευχαρίστησε τον Πούτιν και υποσχέθηκε να τιμήσει την εμπιστοσύνη που του έδειξε ο αρχηγός του ρωσικού κράτους. Δήλωσε επίσης ότι τώρα «οι στρατιώτες μας διεξάγουν επιτυχημένες επιχειρήσεις στη Λαϊκή Δημοκρατία του Ντονέτσκ και στην περιοχή Χερσώνα».

Υπενθυμίζεται ότι πριν λίγες ημέρες, ο Τσετσένος ηγέτης είχε δηλώσει ότι η Μόσχα θα πρέπει να εξετάσει το ενδεχόμενο να χρησιμοποιήσει μικρής ισχύος πυρηνικά όπλα στην Ουκρανία.

Σε ανάρτησή του στο Telegram, ο Καντίροφ επικρίνει τους Ρώσους διοικητές επειδή εγκατέλειψαν την πόλη Λιμάν στην ανατολική Ουκρανία και γράφει: «Κατά τη γνώμη μου, πρέπει να ληφθούν πιο δραστικά μέτρα, μέχρι την κήρυξη στρατιωτικού νόμου στις μεθοριακές περιοχές και τη χρήση μικρής ισχύος πυρηνικών όπλων».

Ο ηγέτης της Τσετσενίας δήλωσε τη Δευτέρα ότι θα στείλει τους έφηβους γιους του, συμπεριλαμβανομένου του 14χρονου γιου του Άνταμ, να πολεμήσουν στην Ουκρανία.

«Ήρθε η ώρα να αποδείξουν την αξία τους σε μια πραγματική μάχη και καλωσορίζω αυτή την επιθυμία τους», δήλωσε ο στενός σύμμαχος του Πούτιν.

«Σύντομα θα πάνε στην πρώτη γραμμή και θα βρίσκονται στα πιο δύσκολα τμήματα της γραμμής επαφής», είπε, προσθέτοντας ότι η δήλωσή του αυτή απευθυνόταν σε «ματαιόδοξους ομιλητές που ισχυρίζονται ότι αγαπημένα μου πρόσωπα δεν συμμετέχουν στην ειδική στρατιωτική επιχείρηση».

