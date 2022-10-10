Πόλεμος στην Ουκρανία: Από την ομάδα Wagner φεύγεις συνταξιούχος ή νεκρός, λέει ο ιδρυτής της

Στο διαδίκτυο εμφανίσθηκε βίντεο στο οποίο ο προσκείμενος στον Βλαντίμιρ Πούτιν επιχειρηματίας και ένας από τους ιδρυτές της ιδιωτικής στρατιωτικής εταιρείας Wagner, Γιεβγκένι Πριγκόζιν, συνομιλεί με Ρώσους κρατούμενους που πήραν μέρος στον πόλεμο στην Ουκρανία. Και οι τέσσερις συνομιλητές του Πριγκόζιν , όπως φαίνεται από το βίντεο, έχουν υποστεί ακρωτηριασμούς άκρων τους.

Ο ιστότοπος Baza αναφέρει ότι οι κρατούμενοι πήραν χάρη επειδή πολέμησαν στην Ουκρανία. Μάλιστα ο ένας εξ αυτών, όπως συνάγεται από την συνομιλία με τον Πριγκόζιν, είχε καταδικασθεί για ειδεχθές έγκλημα σε ποινή φυλάκισης 23 ετών από τα οποία εξέτισε τα 13. «Πριν ήσουνα παραβάτης, ενώ τώρα είσαι ήρωας πολέμου», του λέει ο Πριγκόζιν, προσθέτοντας ότι «εκείνοι που σ’ όλη τους την ζωή τους μάθαιναν (να πολεμούν – σ.σ), δειλιάζουν, ενώ εκείνοι που δεν τους έμαθε κανένας, προχωρούν μπροστά και δεν τους νοιάζει».

Δυο άλλοι κρατούμενοι λένε στο βίντεο ότι μετά τα τεχνητά μέλη που τους τοποθέτησαν ετοιμάζονται να επιστρέψουν στην ιδιωτική εταιρεία Wagner. Στην δήλωσή του αυτή ο Πριγκόζιν απαντά λέγοντας ότι «από την εταιρεία μπορείς να φύγεις ή με σύνταξη λόγω γήρατος ή σε φέρετρο».

Πού και πότε γυρίστηκε το βίντεο αυτό δεν αναφέρεται.

Την άνοιξη, έπειτα από μερικές ήττες του ρωσικού στρατού στην Ουκρανία, η ιδιωτική εταιρεία Wagner άρχισε να στρατολογεί στις γραμμές της Ρώσους κρατούμενους και να τους στέλνει στον πόλεμο. Με την στρατολόγησή τους ασχολείται προσωπικά ο Γιεβγκένι Πριγκόζιν , ο οποίος γι’ αυτόν τον σκοπό έχει επισκεφθεί περισσότερες από 10 φυλακές σε διάφορες περιοχές της χώρας.

Οι κρατούμενοι, που δέχονται να πολεμήσουν, πρέπει να παραμείνουν για έξι μήνες στην πρώτη γραμμή του μετώπου, ενώ υπό την απειλή ότι θα εκτελεσθούν τους απαγορεύεται να υποχωρήσουν ή να παραδοθούν. Σε όσους μετά τους έξι μήνες παραμείνουν ζωντανοί, τους υπόσχονται απονομή χάριτος. Τον Σεπτέμβριο ο ιστότοπος Vaznie istorii είχε γράψει ότι με αυτόν τον τρόπο η οργάνωση Wagner έχει στρατολογήσει σχεδόν 6.000 κρατούμενους.

Η ιδιωτική εταιρεία Wagner είναι μια ρωσική ανεπίσημη στρατιωτική οργάνωση, η οποία δεν υπάγεται στα αρμόδια υπουργεία ούτε είναι καταγεγραμμένη στο μητρώο των νομικών προσώπων, ωστόσο οι μαχητές της συμμετέχουν σε στρατιωτικές επιχειρήσει στην Συρία, σε χώρες της Αφρικής και στην Ουκρανία. Η οργάνωση θεωρείται ως ένα από τα καλύτερα μάχιμα τμήματα που πολεμούν στην Ουκρανία. Ωστόσο οι μαχητές της είναι ύποπτοι για διάπραξη πολυάριθμων εγκλημάτων πολέμου. Ένας από τους ιδρυτές της Wagner, όπως ο ίδιος παραδέχθηκε πρόσφατα, είναι ο επιχειρηματίας από την Αγία Πετρούπολη Γιεβγκένι Πιργκόζιν, που βρίσκεται στο κοντινό περιβάλλον του Βλαντίμιρ Πούτιν. Το τελευταίο διάστημα ο Πριγκόζιν δημοσίως και με οξείς χαρακτηρισμούς ασκεί κριτική στην ανώτατη ηγεσία του ρωσικού υπουργείου Άμυνας και, όπως εκτιμούν πολύ αναλυτές, με την έγκριση του Κρεμλίνου.

