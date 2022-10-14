Τσίπρας: Επίθεση σε Μητσοτάκη για ακρίβεια και αισχροκέρδεια σε ενέργεια και αγαθά – Ζήτησε εκλογές

Εκλογές ζήτησε ο Αλέξης Τσίπρας από το βήμα της Βουλής στο πλαίσιο της συζήτησης -στην ώρα του πρωθυπουργού -της επίκαιρης ερώτησης που είχε καταθέσει την Δευτέρα (9/10) για την αισχροκέρδεια και την ακρίβεια σε αγαθά, ενέργεια και καύσιμα.

Ο Αλέξης Τσίπρας, επιχείρησε σφυροκόπημα κατά της κυβέρνησης και του πρωθυπουργού με στοιχεία για τις εκρηκτικές αυξήσεις στην κιλοβατώρα, στις τιμές των αγαθών και των καυσίμων, χαρακτηρίζοντας μεταξύ άλλων «απάτη» το «καλάθι του νοικοκυριού».

Σημείωσε ότι δεν περιμένει απαντήσεις στα ερωτήματα που θέτει, όπως μεταξύ άλλων αν η κυβέρνηση έχει εισπράξει έστω ένα ευρώ από τα υπερκέρδη των εταιρειών της ενέργειας, αλλά και των εταιρειών πετρελαιοειδών. Κι αυτό διότι όπως εκτίμησε δεν πρόκειται να το κάνει γιατί είναι «ακραία» νεοφιλελεύθερος και πρωθυπουργός των μεγάλων συμφερόντων σε βάρος της κοινωνίας – στην αρχή μάλιστα της ομιλίας του τον κατηγόρησε ότι εφαρμόζει πολιτική Θάτσερ.

Επιχείρησε επίσης να αποδομήσει συνολικά την πολιτική Μητσοτάκη στην οικονομία λέγοντας πως παρόλο που η κυβερνητική παράταξη τη θεωρεί προνομιακό της πεδίο, αν ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είχε αφήσει το μαξιλάρι των περίπου 40 δις, θα είχαμε κρίση χρέους από την αρχή της πανδημίας. Τώρα, είπε το δεκαετές επιτόκιο, έχει σκαρφαλώσει στο 4,7% και η επενδυτική βαθμίδα δεν πρόκειται να έρθει πριν τις εκλογές.

Ως εκ τούτου κάλεσε τον Κυριάκο Μητσοτάκη, να προκηρύξει εκλογές για «να ανασάνει η κοινωνία» κι ενώ τον προκάλεσε θέτοντας το ερώτημα «αφού τόσο πολύ προσπαθείτε να μας πείσετε ότι προηγείστε στις δημοσκοπήσεις και ότι έχετε σίγουρη την επανεκλογή σας, τι φοβάστε;»

«Προκηρύξτε εκλογές, να δούμε πόσα απίδια πιάνει ο σάκος» σημείωσε, προσθέτοντας πως η πολιτική αλλαγή και η προοδευτική κυβέρνηση «είναι πλέον ζήτημα υπαρξιακό για τη κοινωνική πλειοψηφία». Καθώς μια προοδευτική κυβέρνηση όπως είπε θα έχει έγνοια τη κοινωνία και όχι τα συμφέροντα.

Για να σταματήσει η αισχροκέρδεια.

Να μειωθούν οι έμμεσοι φόροι, ο ΦΠΑ στα είδη βασικής ανάγκης και ο ΕΦΚ στα καύσιμα.

Για να επανέλθει η ΔΕΗ στον ιδρυτικό της σκοπό τη διασφάλιση του δημόσιου συμφέροντος.

Για να ξηλωθούν τα καρτέλ και να τιμωρηθούν οι εναρμονισμένες πρακτικές.

Για να πάψουν τα golden boys να παρασιτούν και να ζουν εις βάρος του κοινωνικού συνόλου.

Για να επιστρέψει στον τόπο η δικαιοσύνη παντού»

«Η κυβέρνηση έκανε την κρίση ευκαιρία για να βαθύνει τη νεοφιλελεύθερη στρατηγική της»

Αρχικώς αναφέρθηκε σε στοιχεία που δείχνουν υποβάθμιση του επιπέδου διαβίωσης λέγοντας προς τον Μητσοτάκη πως «η Ελλάδα που αφήνεται πίσω σας δεν έχει καμία σχέση με αυτήν που προπαγανδίζετε».

Επικαλέστηκε τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ σύμφωνα με τα οποία 3,1 εκατομμύρια συμπολίτες μας, σχεδόν το 30% του συνολικού πληθυσμού, ζει κάτω από το όριο της φτώχειας, ενώ σύμφωνα με τη Eurostat, η Ελλάδα είναι ανάμεσα στις τέσσερις χώρες της ΕΕ, όπου το ποσοστό πληθυσμού που βρίσκεται σε κίνδυνο φτώχειας, αυξήθηκε ανάμεσα στο 2019 και στο 2021.

Αναγνώρισε ότι υπήρξε και υπάρχει μια πολύ δύσκολη συγκυρία ωστόσο, υποστήριξε ότι «η συντριπτική πλειοψηφία των ευρωπαϊκών κρατών έδρασε έγκαιρα και αποφασιστικά για να περιορίσει τις συνέπειες». Αντιθέτως, η ελληνική κυβέρνηση είπε βρήκε ευκαιρία να βαθύνει τη νεοφιλελεύθερη πολιτική της στρατηγική:

«Δεν φταίει η διεθνής συγκυρία για τις αρνητικές μας πρωτιές» είπε χαρακτηριστικά αλλά «που έχουμε πρωθυπουργό που συμπεριφέρεται σαν Λουδοβίκος και κυβερνάει σαν Θάτσερ».

«Δεν πήρατε δεκάρα τσακιστή από τα υπερκέρδη της Ενέργειας»

Αναφερόμενος στο κρίσιμο θέμα της Ενέργειας τόνισε ότι έχουμε την πιο ακριβή ενέργεια στην Ευρώπη και χαρακτήρισε τον πρωθυπουργό «προστάτη των καρτέλ και ο φύλακα-άγγελο της αισχροκέρδειας».

Μεταξύ άλλων σημείωσε πως η κυβέρνηση παρά το ότι αναγκάστηκε καταργήσει την ρήτρα αναπροσαρμογής, τελικά πολλαπλασίασε το κόστος του ηλεκτρικού ρεύματος, και για το Σεπτέμβριο μόνο η αύξηση ήταν ως 57% σύμφωνα με την έκθεση της ΡΑΕ στην οποία παρέπεμψε.

Ακολούθως αναφέρθηκε σε στοιχεία και συγκεκριμένα ότι -τον Σεπτέμβριο- η τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος στη χονδρεμπορική διαμορφώθηκε στα 416,87 ευρώ τη μεγαβατώρα, ενώ με 20 ευρώ κόστος εξισορρόπησης, η τελική τιμή ανήλθε στα 437 ευρώ τη μεγαβατώρα.

Με λειτουργικά κόστη εμπορίας, είπε, κατά μέγιστο 25 ευρώ και κέρδος 5%, μια τιμή με εύλογο κέρδος φτάνει στα 482 ευρώ τη μεγαβατώρα.

Όμως, συνέχισε, «το μέσο κόστος των τιμολογίων του Σεπτεμβρίου για όλους τους παρόχους σε οικιακούς και εμπορικούς πελάτες χαμηλής τάσης, ανήλθε στα 767 ευρώ τη μεγαβατώρα. Δηλαδή υπερβάλλον κέρδος 285 ευρώ».

Με την κατανάλωση οικιακών και εμπορικών καταναλωτών να εκτιμάται στα 1,7 εκατομμύρια μεγαβατώρες, τα υπερκέρδη ανήλθαν στα 485 εκατομμύρια ευρώ. Μόνο για το Σεπτέμβρη και ξαναλέω, συμπεριλαμβανομένων μόνο αυτών των δύο ομάδων καταναλωτών.

Με βάση τα παραπάνω επιτέθηκε στην κυβέρνηση ρωτώντας αν έχει εισπράξει έστω ένα ευρώ από τα υπερκέρδη τα οποία η ΡΑΕ στο 6μηνο υπολογίζει σε 927 εκ. ευρώ, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ για το διάστημα Ιούλιος 2021 – Ιούνιος 2022 έχει υπολογίσει σε 2,2 δις ευρώ.

Σημείωσε ότι η κυβέρνηση από αυτά δεν έχει πάρει «δεκάρα τσακιστή» και κάνοντας μια γέφυρα με το θέμα της ακρίβειας είπε ότι η κυβέρνηση στην πραγματικότητα δεν επιδοτεί το νοικοκυριό ή την επιχείρηση αλλά την αισχροκέρδεια και το καρτέλ.

Ρεκόρ φορολογικών εσόδων λόγω ακρίβειας

Και στη συνέχεια περιέγραψε την αλυσίδα λέγοντας πως η κυβέρνηση βάζει βαθιά το χέρι στην τσέπη του φορολογούμενου διατηρώντας υψηλούς τους φόρους σε καύσιμα και ΦΠΑ στα βασικά προϊόντα, και μετά «τους δίνετε μια επιδότηση πολύ μικρότερη από όσο τους έχετε πάρει, για να πληρώνουν τους λογαριασμούς ώστε να μη χάνουν ούτε ευρώ τα καρτέλ».

Σημείωσε στη συνέχεια ότι τα φορολογικά έσοδα σπάνε ρεκόρ – 7 δισ. περισσότερα σε φόρους στο 8μηνο του 2022 σε σχέση με πέρυσι και τα έσοδα από ΦΠΑ είναι 23% πάνω – αλλά είναι εμφανές ότι αυτό δε συμβαίνει λόγω ανάπτυξης η οποία ανήλθε στο 5,3% ή κατανάλωσης (7,2%) αλλά εξαιτίας των υψηλών έμμεσων φόρων λόγω της ακρίβειας.

Σημείωσε ότι η εικόνα ότι η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις πιο ακριβές χώρες της Ευρώπης δεν ισχύει μόνο για το ρεύμα, αλλά και για τα τρόφιμα και για τα καύσιμα.

Υπογραμμίζοντας ότι ο πληθωρισμός έχει φτάσει σε ιστορικό υψηλό από το 1993, στο 12,1% παρέπεμψε σε αυξήσεις σε βασικά αγαθά: «Βασικά τρόφιμα έχουν αυξηθεί από 12,6% έως 23,3%, τα καύσιμα 17,7%, το πετρέλαιο θέρμανσης 65,1% και το φυσικό αέριο 332%».

Όσο για το καλάθι του νοικοκυριού του υπουργείου Ανάπτυξης το χαρακτήρισε «απάτη» και «καλάθι του εμπαιγμού» καθώς στις λίστες με τα τρόφιμα, δεν περιλαμβάνει προϊόντα για τα οποία «παγώνει» η τιμή αλλά για τα οποία «οι αυξήσεις είναι ανεκτές».

Δευτερολογία: «Η πρωτολογία Μητσοτάκη ήταν ένα ‘’δεν φταίω εγώ’’» – Κατηγορίες για χειραγώγηση της μετοχής της ΔΕΗ στο Χρηματιστήριο

Κατά την δευτερολογία του ο Αλέξης Τσίπρας σχολιάζοντας την πρωτολογία του Κυριάκου Μητσοτάκη είπε καταρχάς ότι επιβεβαιώνει την κριτική του ότι ο πρωθυπουργός διαπράττει ένα διπλό σφάλμα από τη μία αφήνει τα πράγματα ανεξέλεγκτα και από την άλλη παρουσιάζει μια ειδυλλιακή πραγματικότητα. Περαιτέρω σχολίασε ότι όλη η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη ήταν ένα «δεν φταίω εγώ», ότι τα πράγματα στην Ευρώπη είναι πολύ χειρότερα και ότι για την ακρίβεια στην Ελλάδα φταίει ο Β. Πούτιν.

Ως προς το τελευταίο, σημείωσε ότι «η χώρα μας ήταν πρώτη στην ακρίβεια χονδρεμπορικής ρεύματος από τον Αύγουστο του 21 μέχρι και το Φλεβάρη του 22 που δεν υπήρχε ο πόλεμος ακόμα». «Πόσα ψέματα θα πείτε για να δικαιολογήσετε τις ευθύνες σας;», διερωτήθηκε. Και πρόσθεσε: «Όταν αποφασίζατε την βίαιη απολιγνιτοποίηση και την ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ πριν τον πόλεμο ο Πούτιν σας έφταιγε»;

Όσο για την κριτική ότι ο πρωθυπουργός παρουσιάζει ειδυλλιακή εικόνα, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, τεκμηρίωσε αυτό το σχόλιό του λέγοντας πως:

Η Αθήνα είναι ακριβότερη από 21 πρωτεύουσες σε όρους αγοραστικής δύναμης

Η Ελλάδα έχει από τους χαμηλότερους μισθούς στην Ευρώπη

Η Ελλάδα έχει το τρίτο υψηλότερο πραγματικό οικιακό κόστος στην ΕΕ

Η Ελλάδα έχει το ακριβότερο ενεργειακό κόστος προ φόρων και επιδοτήσεων

Επανέλαβε την κατηγορία ότι η κυβέρνηση δεν δίνει τα λεφτά στον καταναλωτή με τις επιδοτήσεις. «στα καρτέλ τα δίνετε», είπε, «οι φορολογούμενοι επιδοτούν τα κέρδη των παρόχων».

Επίσης, ο Αλέξης Τσίπρας αναφέρθηκε εκτεταμένα σε συγκρίσεις για τη ΔΕΗ επί ΣΥΡΙΖΑ και επι ΝΔ, επιχειρώντας να αποδομήσει τα όσα υποστηρίζει η κυβερνητική παράταξη ότι παρέλαβε την εταιρεία στα όρια της χρεοκοπίας. Μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στην τιμή της μετοχής, επιτέθηκε εκ νέου στην κυβέρνηση για την αποκρατικοποίηση της ΔΕΗ με ΑΜΚ, όπου όπως είπε υποχρεώσατε το ελληνικό δημόσιο να βάλει και 100 εκ. ευρώ για να χάσει το 17%.

Αναφέρθηκε στον διευθύνοντα σύμβουλο της ΔΕΗ Γ. Στάσση λέγοντας ότι κάνει διαρκώς προγράμματα επαναγοράς ιδίων μετοχών με αποτέλεσμα χρήματα που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για να επιτελέσουν τον κοινωνικό ρόλο της ΔΕΗ και να στηριχθεί η κοινωνία χρησιμοποιούνται για χειραγώγηση της τιμής της μετοχής.

Ειδικότερα, ανέφερε:

«Τις τελευταίες μέρες έχετε αγοράσει μετοχές αξίας 5 εκ. ευρώ ή και περισσότερο. Δηλαδή κάθε βδομάδα βγαίνουν από τα ταμεία της ΔΕΗ 2 εκ. ευρώ και αντί να πηγαίνουν για να στηρίξουν την κοινωνία και να παίξει η ΔΕΗ τον κοινωνικό της ρόλο, να πηγαίνουν στους πελάτες της που δεν μπορούν να πληρώσουν λογαριασμούς, πού πηγαίνουν; Για επαναγορά μετοχών. Ποιοι επωφελούνται απ αυτό κ. Μητσοτάκη; (…) Οι φίλοι σας επενδυτές, όχι η ΔΕΗ, γιατί διατηρείται έτσι ψηλά [η τιμή της μετοχής] και εμποδίζετε τεχνηέντως την πτώση της μετοχής, χειραγωγώντας το Χρηματιστήριο, γιατί είναι χειραγώγηση αυτό κι έχει και ποινικές ευθύνες».

