ΤΕΤΑΡΤΗ 20.05.2026 13:12
ΚΟΣΜΟΣ

21.05.2024 13:55

Ινδία: Δεκάδες ροζ φλαμίνγκο σκοτώθηκαν από αεροπλάνο – «Έπεφταν νεκρά από τον ουρανό»

@pixabay

Επιβατικό αεροσκάφος προκάλεσε τον θάνατο δεκάδων φλαμίνγκο χθες, Δευτέρα, το βράδυ καθώς προσέγγιζε το Μουμπάι, την οικονομική πρωτεύουσα της Ινδίας, όπου προσγειώθηκε με ασφάλεια, όπως μετέδωσαν σήμερα μέσα ενημέρωσης και κατήγγειλαν ακτιβιστές για την προστασία της άγριας ζωής.

Τουλάχιστον 36 από τα μεγάλα μεταναστευτικά πτηνά σκοτώθηκαν, σύμφωνα με την εφημερίδα Hindustan Times, αλλά ο απολογισμός μπορεί να αυξηθεί, όπως εκτιμούν ακτιβιστές για την προστασία της φύσης.

«Η κοινότητα ήταν σπαρμένη με μέλη από νεκρά πτηνά», δήλωσε ο Μπ.Ν.Κουμάρ, από την περιβαλλοντική οργάνωση NatConnect Foundation, στην εφημερίδα Times of India. «Σπασμένα φτερά, ράμφη και πόδια ήταν διασκορπισμένα σε μεγάλη έκταση», πρόσθεσε ο ίδιος.

Σύμφωνα με τον Παουάν Σάρμα, από την ένωση για την προστασία της άγριας ζωής Resqink (RAWW), που εδρεύει στο Μουμπάι, η οργάνωσή του έλαβε πολλές κλήσεις χθες βράδυ για νεκρά φλαμίνγκο που έπεφταν από τον ουρανό.

«Είναι η πρώτη φορά που τόσο μεγάλος αριθμός φλαμίνγκο χτυπήθηκε έτσι», δήλωσε ο Σάρμα στο Γαλλικό Πρακτορείο, λέγοντας ότι είναι ασυνήθιστο να συμβαίνει αυτό σε ένα και μόνο περιστατικό.

Το αεροδρόμιο του Μουμπάι κατέγραψε πάνω από 600 συγκρούσεις αεροσκαφών με πτηνά από τον Ιανουάριο του 2018 έως τον Οκτώβριο του 2023, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία της κυβέρνησης.

Οι υγροβιότοποι που βρίσκονται κατά μήκος της ακτής του Μπουμπάι φιλοξενούν μεγάλο αριθμό ροζ φλαμίνγκο από τον Δεκέμβριο και για μερικούς μήνες.

«Τα επιδημητικά και τα αποδημητικά πουλιά απειλούνται από τις πτήσεις που διασχίζουν τέτοιους σημαντικούς οικοτόπους», δήλωσε ο Σάρμα, «είναι άρα σημαντικό να αξιολογήσουμε αυτό το περιστατικό και να εργαστούμε για μέτρα μετριασμού, προκειμένου να αποφεύγονται τέτοιου είδους περιστατικά».

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

