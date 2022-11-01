search
ΤΕΤΑΡΤΗ 03.12.2025 15:38
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

01.11.2022 18:16

Στέργιος Καλπάκης: Και η πρώην σύζυγος Πάτση είχε πέσει πάνω στο δημόσιο ταμείο επί Μητσοτάκη

«Σε ξεχωριστό και προνομιούχο σμήνος από “γαλάζιες ακρίδες” αναδεικνύεται η οικογένεια Πάτση μετά τις αποκαλύψεις του Documento ότι και η πρώην σύζυγος του κ. Πάτση είχε πέσει πάνω στο δημόσιο ταμείο», αναφέρει ο αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Στέργιος Καλπάκης.

Στη δήλωση του, ο κ. Καλπάκης αναφέρει ειδικότερα ότι «σύμφωνα με το σχετικό δημοσίευμα, η δικηγορική της εταιρεία δεν αρκούταν να κάνει δουλειές μόνο με το νοσοκομείο Γρεβενών και τον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης», αλλά «όπως ο κ. Πάτσης, που πιάστηκε να παίρνει 1 εκατ. ευρώ από τα ΕΛΤΑ, ως βουλευτής μάλιστα, η δικηγορική εταιρεία της πρώην συζύγου του θέλησε να βάλει κι αυτή χέρι στα ΕΛΤΑ εισπράττοντας 54.000 ευρώ, επί κυβέρνησης Κυριάκου Μητσοτάκη φυσικά».

Σχολιάζει καταληκτικά πως «το μόνο που μένει πλέον είναι τα ΕΛΤΑ να αφαιρέσουν από το σήμα τους τον Ερμή και να τον αντικαταστήσουν με την προστάτιδα πολλών γαλάζιων οικογενειών, τη “γαλάζια ακρίδα”».

