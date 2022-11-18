Δημιουργήθηκε το πρώτο έμβρυο γαϊδάρου με εξωσωματική

Hταν ένας γάιδαρος με μεγάλα αυτιά, λέει το παιδικό τραγουδάκι. Το πρωτο γαιδουράκι με εξωσωματική μπορεί να έχει ή να μην έχει… μεγάλα αυτιά. Θα το μάθουμε όταν γεννηθεί. Προς το παρόν το έμβρυο έχει καταψυχθεί εως ότου βρεθεί η κατάλληλη μανούλα.

Ας πάρουμε τα πράγματα απο την αρχή: Μια διεθνής επιστημονική ομάδα ανακοίνωσε ότι δημιούργησε το πρώτο στον κόσμο επιτυχές έμβρυο γαϊδάρου με χρήση της μεθόδου της εξωσωματικής γονιμοποίησης (IVF).

Το επίτευγμα μπορεί να σώσει δεκάδες επαπειλούμενα με εξαφάνιση είδη γαϊδάρων.

Η δημιουργία ενός βιώσιμου εμβρύου γαϊδάρων υπήρξε μια πρόκληση, αλλά οι Αυστραλοί, Αργεντινοί και Ισπανοί ερευνητές, οι οποίοι έκαναν σχετική δημοσίευση στο περιοδικό Theriogenology, το πέτυχαν με χρήση της διαδικασίας της τεχνικής της ενδοκυτταροπλασμικής έγχυσης ή μικρογονιμοποίησης (ICSI).

Το πρώτο αυτό έμβρυο, που προέρχεται από ένα υπό εξαφάνιση ευρωπαϊκό είδος γαϊδάρου, έχει καταψυχθεί σε υγρό άζωτο, έως ότου βρεθεί κατάλληλο θηλυκό για την εμφύτευσή του εντός του 2023.

Ένας κατεψυγμένος ζωολογικός κήπος

Ο επικεφαλής ερευνητής δρ Άντρες Γκαμπίνι του αυστραλιανού Πανεπιστημίου της Κουίνσλαντ, δήλωσε ότι ανοίγει ο δρόμος και για άλλα επαπειλούμενα είδη ζώων, προκειμένου να δημιουργηθεί τελικά ένας «κατεψυγμένος ζωολογικός κήπος» ή μια μεγάλη γενετική τράπεζα εμβρύων ζώων, που θα βοηθήσει μελλοντικά να αυξηθούν τα μέλη των υπό εξαφάνιση ειδών.

Όπως είπε, «υπάρχουν πολλά προβλήματα σχετικά με τη διασταύρωση, όταν επιχειρείται η αύξηση του πληθυσμού ενός είδους.

Όμως με την τεχνική της εξωσωματικής γονιμοποίησης μπορούμε να συνδυάσουμε σπερματοζωάρια και ωάρια από γάιδαρους με διαφορετικό γενετικό υπόβαθρο και έτσι να δημιουργήσουμε βιώσιμα έμβρυα».

Οι ερευνητές τόνισαν ότι οι γάιδαροι απειλούνται περισσότερο από ό,τι οι άνθρωποι έχουν συνειδητοποιήσει, καθώς επτά από τα 28 είδη ευρωπαϊκών γαϊδάρων βρίσκονται υπό εξαφάνιση, άλλα 20 θεωρούνται επαπειλούμενα, ενώ ακόμη και τα είδη των άγριων γαϊδάρων αντιμετωπίζουν προβλήματα.

Οι αιτίες είναι ποικίλες, όπως η παράνομη σφαγή, η μείωση της διαθέσιμης γης για βόσκηση, η ολοένα μικρότερη χρήση των γαϊδάρων από τους ανθρώπους κ.α.

