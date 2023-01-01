Τζέιμς Κάμερον: Μπορώ να πω τις περισσότερες ιστορίες που θέλω μέσα από το «Avatar»

Ο Τζέιμς Κάμερον (James Cameron) έχει επικεντρωθεί τα τελευταία 10 χρόνια αποκλειστικά στη δημιουργία του franchise «Avatar».

Στα 13 χρόνια από τότε που κυκλοφόρησε η πρώτη ταινία «Avatar» και έγινε η ταινία με τις υψηλότερες εισπράξεις όλων των εποχών, ο Κάμερον δημιούργησε τέσσερα σίκουελ και γύρισε πλήρως δύο από αυτά («Avatar: The Way of Water» και «Avatar 3»).

Μέρη του «Avatar 4» έχουν επίσης γυριστεί. Εάν το franchise του Κάμερον πάει σύμφωνα με το σχέδιο, τα γυρίσματα από το «Avatar 4» θα ολοκληρωθούν σύντομα και το «Avatar 5» θα γυριστεί από την αρχή στο σύνολό του.

Έτσι όλα δείχνουν ότι για το υπόλοιπο της καριέρας του ο Κάμερον θα σκηνοθετεί μόνο ταινίες «Avatar». Όχι ότι αυτό αποτελεί πρόβλημα για τον Κάμερον.

Λαμβάνοντας μέρος σε ένα τεράστιο Q&A με συναδέλφους του σκηνοθέτες για το περιοδικό «Empire», ο Κάμερον είπε ότι υπάρχουν αρκετές ιστορίες και τεχνολογικές ανακαλύψεις για να αναπτύξει στις ταινίες «Avatar» και δεν αισθάνεται ότι το franchise κλέβει την καριέρα του από νέες ιδέες.

«Είμαι βέβαιος ότι θα έχετε πολλές περισσότερες ιστορίες/ιδέες που θέλετε να πείτε», είπε ο σκηνοθέτης του «RR» Σ. Σ. Ρατζαμούλ στον Κάμερον. «Νιώθεις ποτέ άσχημα που δεν μπορείς να τις πεις [εξαιτίας όλης της δουλειάς στο “Avatar”»;

«Γεια σου, Σ. Σ. δύο σκέψεις σε απάντηση στην ερώτησή σου: H πρώτη είναι ότι ο κόσμος του “Avatar” είναι τόσο εκτεταμένος που μπορώ να πω τις περισσότερες ιστορίες που θέλω να πω μέσα από αυτόν και να δοκιμάσω πολλές από τις στιλιστικές τεχνικές που ελπίζω να γνωρίσετε. Και δεύτερον, ναι… ο χρόνος μας ως καλλιτέχνες είναι πεπερασμένος. Πάντα θα θρηνώ μερικές από τις ιστορίες που δεν προλαβαίνω να κάνω».

«Αισθάνομαι μεγάλη ικανοποίηση όταν άλλοι σκηνοθέτες θέλουν να εξερευνήσουν κάποιες από τις ιδέες μου, όπως έκανε η Κάθριν Μπίγκελοου με το “Strange Days” και ο Ρόμπερτ Ροντρίγκεζ όταν του έδωσα τη σκυτάλη “Alita: Battle Angel“», πρόσθεσε ο Κάμερον. «Ανυπομονώ για περισσότερες συνεργασίες στο μέλλον με σκηνοθέτες που θαυμάζω».

Ο Κάμερον ήθελε από καιρό να σκηνοθετήσει το «Alita: Battle Angel», αλλά παρέδωσε το έργο στον Ρόμπερτ Ροντρίγκεζ για να αναπτύξει τα σίκουελ του «Avatar». Ο Κάμερον παρέμεινε εκτελεστικός παραγωγός στο «Alita» και συμμετείχε ενεργά σε όλη τη διάρκεια των γυρισμάτων και μετά την παραγωγή. Φαίνεται ότι ο Κάμερον θα μπορούσε να ακολουθήσει αυτή την προσέγγιση και με άλλες κινηματογραφικές ιδέες που έχει, εάν το «Avatar» συνεχίσει να είναι η προτεραιότητά του.

Διαβάστε επίσης:

2023: Ο Κόσμος υποδέχθηκε το νέο έτος, αφήνοντας πίσω μια επεισοδιακή χρονιά

Η Πρωτοχρονιάτικη Συναυλία της Φιλαρμονικής της Βιέννης – Το φετινό πρόγραμμα

Πόλεμος στην Ουκρανία: Ρωσικά πλήγματα στο Κίεβο – Ο Ζελένσκι υπόσχεται πως η χώρα του θα συνεχίσει να μάχεται «ως τη νίκη»