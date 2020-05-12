Το Avatar 2 στους κινηματογράφους μέχρι τον Δεκέμβριο του 2021

Ενώ τα στούντιο εξακολουθούν να ασχολούνται με τις κινηματογραφικές αίθουσες σε όλο τον κόσμο που παραμένουν κλειστές λόγω της επιδημίας COVID-19, ο James Cameron συνεχίζει να είναι σίγουρος ότι το Avatar 2 μπορεί να κυκλοφορήσει την προβλεπόμενη ημερομηνία

Ο 65χρονος σκηνοθέτης έκανε τα γυρίσματα τόσο για το Avatar 2 όσο και για το Avatar 3 τα τελευταία χρόνια, με το Avatar 2 να έχει προγραμματιστεί να κυκλοφορήσει στις 17 Δεκεμβρίου 2021.

Ο σκηνοθέτης παραδέχτηκε ότι εξακολουθεί να πιστεύει ότι το σίκουελ θα φτάσει εγκαίρως στις κινηματογραφικές αίθουσες.

«Θέλω να επιστρέψω στη δουλειά για το Avatar 2, κάτι που δεν επιτρέπεται να κάνουμε σύμφωνα με νόμους ή κανόνες έκτακτης ανάγκης. Οπότε όλα είναι σε αναμονή τώρα», είπε ο Κάμερον από το σπίτι του στο Μαλιμπού.

Ο σκηνοθέτης πρόσθεσε ότι, λίγο πριν μπουν όλοι στην καραντίνα, ετοιμαζόταν να «κάνει γυρίσματα στη Νέα Ζηλανδία, έτσι ώστε να κινηθεί η κατάσταση. Προσπαθούμε να επιστρέψουμε όσο πιο γρήγορα μπορούμε».

Ο σκηνοθέτης ελπίζει ότι η επιθετική απάντηση της Νέας Ζηλανδίας στον ιό θα μπορούσε να σημαίνει ότι δεν θα υπάρξουν καθυστερήσεις στην ημερομηνία κυκλοφορίας της ταινίας.

«Υπάρχει λοιπόν μια πολύ καλή πιθανότητα τα γυρίσματα να καθυστερήσουν μερικούς μήνες, αλλά μπορούμε ακόμα να το κάνουμε. Αυτά είναι καλά νέα », πρόσθεσε ο σκηνοθέτης.