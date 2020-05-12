search
ΔΕΥΤΕΡΑ 05.01.2026 11:09
search
MENU CLOSE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

12.05.2020 14:58

Το Avatar 2 στους κινηματογράφους μέχρι τον Δεκέμβριο του 2021

12.05.2020 14:58
Το Avatar 2 στους κινηματογράφους μέχρι τον Δεκέμβριο του 2021 - Media

 

Ενώ τα στούντιο εξακολουθούν να ασχολούνται με τις κινηματογραφικές αίθουσες σε όλο τον κόσμο που παραμένουν κλειστές λόγω της επιδημίας COVID-19, ο James Cameron συνεχίζει να είναι σίγουρος ότι το Avatar 2 μπορεί να κυκλοφορήσει την προβλεπόμενη ημερομηνία

Ο 65χρονος σκηνοθέτης έκανε τα γυρίσματα τόσο για το Avatar 2 όσο και για το Avatar 3 τα τελευταία χρόνια, με το Avatar 2 να έχει προγραμματιστεί να κυκλοφορήσει στις 17 Δεκεμβρίου 2021.

Ο σκηνοθέτης παραδέχτηκε ότι εξακολουθεί να πιστεύει ότι το σίκουελ θα φτάσει εγκαίρως στις κινηματογραφικές αίθουσες.

«Θέλω να επιστρέψω στη δουλειά για το Avatar 2, κάτι που δεν επιτρέπεται να κάνουμε σύμφωνα με νόμους ή κανόνες έκτακτης ανάγκης. Οπότε όλα είναι σε αναμονή τώρα», είπε ο Κάμερον από το σπίτι του στο Μαλιμπού.

Ο σκηνοθέτης πρόσθεσε ότι, λίγο πριν μπουν όλοι στην καραντίνα, ετοιμαζόταν να «κάνει γυρίσματα στη Νέα Ζηλανδία, έτσι ώστε να κινηθεί η κατάσταση. Προσπαθούμε να επιστρέψουμε όσο πιο γρήγορα μπορούμε».

Ο σκηνοθέτης ελπίζει ότι η επιθετική απάντηση της Νέας Ζηλανδίας στον ιό θα μπορούσε να σημαίνει ότι δεν θα υπάρξουν καθυστερήσεις στην ημερομηνία κυκλοφορίας της ταινίας.

 «Υπάρχει λοιπόν μια πολύ καλή πιθανότητα τα γυρίσματα να καθυστερήσουν μερικούς μήνες, αλλά μπορούμε ακόμα να το κάνουμε. Αυτά είναι καλά νέα », πρόσθεσε ο σκηνοθέτης.

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
natalia-dragoumi-new
LIFESTYLE

Ναταλία Δραγούμη: Το τσιφτετέλι της ηθοποιού σε βραδινή της έξοδο (Video)

MITSOTAKIS_YPOURGIKO_2204_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανασχηματισμός 2026: Το σχέδιο Μητσοτάκη και τα πρόσωπα – Στοχεύσεις, παγίδες και φόβοι

doukas-3435
ΕΛΛΑΔΑ

Ο Δούκας κερδίζει την αποδοχή των πολιτών στον Δήμο Αθηναίων – Τι δείχνει δημοσκόπηση της Interview

peripoliko new
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Σύλληψη για ενδοοικογενειακή βία αποκάλυψε οπλοστάσιο – Βαλλίστρα, μαχαίρια, ρόπαλα, σπαθιά και πιστόλια στο σπίτι 44χρονου

xalkida_new
ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Χαλκίδα: Νεαρός άνδρας «βούτηξε» στο κενό από την υψηλή γέφυρα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
agrotes2-1
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κλήσεις από 500 ευρώ θα κόβει η ΕΛΑΣ σε όσους κλείνουν δρόμους και υποδομές – Η απάντηση της κυβέρνησης στα μπλόκα  

bulgaria-euro-234
ΚΟΣΜΟΣ

Η Βουλγαρία στο ευρώ: Ας ετοιμαστούμε να ξεχάσουμε τη (φθηνή) χώρα που ξέραμε 

papadakis-giorgos-new
MEDIA

Γιώργος Παπαδάκης: Ο μοιραίος αριθμός

xristos pinakas
ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε η γυναίκα που προσπάθησε να αποκαταστήσει έργο τέχνης και... έγινε viral

eleftherios_venizelos_new
ΕΛΛΑΔΑ

Τι σημαίνει πραγματικά η μαζική παρεμβολή στο FIR Αθηνών

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 05.01.2026 11:09
natalia-dragoumi-new
LIFESTYLE

Ναταλία Δραγούμη: Το τσιφτετέλι της ηθοποιού σε βραδινή της έξοδο (Video)

MITSOTAKIS_YPOURGIKO_2204_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανασχηματισμός 2026: Το σχέδιο Μητσοτάκη και τα πρόσωπα – Στοχεύσεις, παγίδες και φόβοι

doukas-3435
ΕΛΛΑΔΑ

Ο Δούκας κερδίζει την αποδοχή των πολιτών στον Δήμο Αθηναίων – Τι δείχνει δημοσκόπηση της Interview

1 / 3