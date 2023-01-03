search
Μαίρη Μαράντη: «Ο Γιώργος Αρμένης έβρεξε την καπαρντίνα με ουίσκι κι έβαλε φωτιά»

Η Μαίρη Μαράντη ήταν καλεσμένη στο Πρωίαν σε είδον τη μεσημβρίαν κι αποκάλυψε το παρασκήνιο με τον Γιώργο Αρμένη στα παρασκήνια του Ηλία ρίχ’ το και τη φωτιά που πήρε η καμπαρντίνα του.

«Είχαμε ήσυχη ζωή. Τρώγαμε κάτι πιάτα, ποτήρια και μας κόβονταν τα πόδια. Το τραγούδι το αγαπώ ακόμα και μέχρι να πεθάνω. Βγάζεις τον εαυτό σου. Δεν κουράστηκα» είπε αρχικά η Μαίρη Μαράντη.

«Έγινε πολύ φυσιολογικά. Έβρεξε την καρπαντίνα του με ουίσκι κι έβαλε φωτιά. Πήγε να πάρει φωτιά και την πέταξε την καρπαντίνα. Δεν φοβήθηκε ούτε ο ίδιος. Έγινε και δεν το είχαμε συνειδητοποιήσει καλά καλά. Εν συνεχεία που παίζονταν η ταινία είχε φάση. Τώρα πέρασε στη νεολαία κι είναι ευχάριστο» πρόσθεσε.

