Ματέο Μεσίνα Ντενάρο: Ποιος είναι ο διαβόητος αρχινονός της Σικελίας που διέφευγε 30 χρόνια (photos/videos)

«Σήμερα,16 Ιανουαρίου 2023, οι καραμπινιέροι των ομάδων Ros, και Gis υπό τις εντολές της περιφερειακής διοίκησης της Σικελίας, στο πλαίσιο των ερευνών που συντονίζει ο εισαγγελέας του Παλέρμο, συνέλαβαν τον φυγόδικο Ματέο Μεσία Ντενάρο μέσα σε μία κλινική».
Με αυτή τη δήλωση ο επικεφαλής της επίλεκτης ομάδας Ros, Πασουάλε Αντζελοσάντο, ανακοίνωσε την σύλληψη του αρχιμαφιόζου Ντενάρο, του επονομαζόμενου «διαβολικού» αφεντικού της σικελικής μαφίας, που διέφευγε της σύλληψης επί τρεις δεκαετίες.
Έτσι έληξε η «βασιλεία» του θεωρούμενου τελευταίου νονού της Κόζα Νόστρα, ο οποίος ήταν δραπέτης από το 1993. Ο Ντενάρο εγκλωβίστηκε και συνελήφθη στην ιδιωτική κλινική La Maddalena, στο Παλέρμο, που εξειδικεύεται σε θεραπείες καρκίνων, όπου υπάρχουν πληροφορίες ότι υφίστατο χημειοθεραπεία για όγκο στο παχύ έντερο που είχε κάνει μετάσταση στο ήπαρ. Για τη εισαγωγή στη κλινική χρησιμοποιούσε το επώνυμο Μποναφέντε.
Ο νονός του Καστελβετράνο συνελήφθη χωρίς να προλάβει αντίσταση και οι καραμπινιέροι τον επιβίβασαν σε ένα λευκό βαν, με το οποίο μεταφέρθηκε σε άγνωστη τοποθεσία.
Η σύλληψη του Ματέο Μεσίνα Ντενάρο έγινε ακριβώς 30 χρόνια μετά την σύλληψη του Τότο Ριίνα, στις 15 Ιανουαρίου 1993, επίσης στο Παλέρμο. Ο Τζιανκάρλο Καζέλι μόλις είχε αναλάβει καθήκοντα ως επικεφαλής της εισαγγελίας του Παλέρμο και την ώρα που έγινε η σύλληψη του Ριίνα ο εισαγγελέας είχε συνάντηση με δημοσιογράφους στο δικαστικό μέγαρο.
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Σέρτζιο Ματαρέλα τηλεφώνησε στον υπουργό Εσωτερικών και τον Διοικητή των Καραμπινιέρων για να εκφράσει τα συγχαρητήριά του για τη σύλληψη του μαφιόζου.
Η μάχη κατά της μαφίας θα συνεχιστεί, διαβεβαίωσε η πρωθυπουργός, Τζόρτζια Μελόνι.
«Ο κόσμος είναι κάπως πιο ασφαλής σήμερα», έγραψε στο Twitter η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα, κάνοντας προώθηση ενός τιτιβίσματος του υπουργού Εξωτερικών, Αντόνιο Ταγιάνι, για την σύλληψη του μαφιόζου. «Το κράτος κερδίζει τη μαφία», έγραψε στο Twitter ο υπουργός Εξωτερικών.
Είναι «μια εξαιρετική μέρα για το κράτος», διαβεβαίωσε ο υπουργός Εσωτερικών, εκφράζοντας «μεγάλη ικανοποίηση για ένα ιστορικό αποτέλεσμα στον αγώνα κατά της μαφίας». Ο Ματέο Πιαντεντόζι έμαθε τα νέα κατά την άφιξή του στην Άγκυρα, για να συναντήσει τον Τούρκο ομόλογό του.
Ο Ματέο Ρέντσι έγραψε ότι «είναι θαυμάσια είδηση, είναι ένα ιστορικό αποτέλεσμα. Αυτή είναι μια μέρα γιορτής για όλη τη χώρα. Συγχαρητήρια σε όλους όσοι δούλεψαν πάνω στη σύλληψη».
Ο Ντενάρο έχει καταδικαστεί σε ισόβια κάθειρξη για τον θάνατο 10 ανθρώπων στη Φλωρεντία, το Μιλάνο και τη Ρώμη και πιστεύεται ότι ο ίδιος είχε προσδώσει στον εαυτό του το παρατσούκλι «ο διαβολικός», γιατί κατάφερνε να ξεφεύγει πάντα από τους διώκτες του.
Πιστεύεται πως μέχρι την τελευταία στιγμή κατάφερνε να ελέγχει την Σικελία από το προπύργιό του, το Τράπανι, που είναι και η γενέτειρά του.
Η τελευταία φορά που επιβεβαιωμένα είχε εκτεθεί σε δημόσια θέα ο αρχινονός ήταν τον Αύγουστο του 1993, όταν με δύο φίλους του έκανε διακοπές στο Φόρτε ντε Μάρμι, στην Τοσκάνη της βόρειας Ιταλίας.
Γεννημένος το 1963 στην Σικελία, ο Ντενάρο είχε γράψει κάποτε σε ένα γράμμα ότι το πράγμα για το οποίο λυπάται περισσότερο απ’ όλα είναι γιατί δεν τελείωσε το σχολείο.
Ο πατέρας του, Φραντσέσκο, ήταν αφεντικό της μαφίας στο Καστελβετράνο και είχε στενή σχέση με τον Τότο Ριίνα, που ήταν επικεφαλής της μεγαλύτερης και ισχυρότερης μαφιόζικης οργάνωσης στις δεκαετίες του 1980 και 1990.
Η κλασική κινηματογραφική ταινία του 1972, «Ο Νονός» και τα σίκουελ του έργου βασίστηκαν σε μεγάλο βαθμό στις ενέργειες της σικελικής μαφίας, παρόλο που οι λέξεις «μαφία» και «Κόζα Νόστρα» δεν αναφέρθηκαν ούτε μία φορά στο φιλμ.
