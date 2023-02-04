search
ΠΕΜΠΤΗ 22.01.2026 12:24
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

04.02.2023 10:39

ΝΒΑ: Χαμός στη Μινεσότα – Άγριο ξύλο με γροθιές και πέντε αποβολές στο Γουλβς-Μάτζικ (Video)

Ο αγώνας του NBA των Τίμπεργουλβς με το Ορλάντο στη Μινεσότα που παρεμπιπτόντως, βρήκε νικητές τους Μάτζικ με 120-127, κυλούσε ομαλά ως τα τέλη της τρίτης περιόδου, όταν η κατάσταση ξέφυγε μπροστά στον πάγκο των φιλοξενούμενων μετά από επεισόδιο των Όστιν Ρίβερς και Μο Μπάμπα.

Όλα ξεκίνησαν όταν ο Ρίβερς είπε κάτι στον πάγκο των Μάτζικ, ο Μπάμπα σηκώθηκε από τη θέση του και ο Ρίβερς γρονθοκόπησε τον σέντερ του Ορλάντο! Στη συνέχεια μάλιστα ο Σαγκς… ξάπλωσε τον Ρίβερς στο παρκέ, οι ΜακΝτάνιελς και Πρινς μπήκαν και αυτοί στη… μάχη, ακολουθώντας γενική σύρραξη που είχε σαν αποτέλεσμα την αποβολή πέντε παικτών!

Συγκεκριμένα, αποβλήθηκαν οι Ρίβερς, ΜακΝτάνιελς και Πρινς από τη Μινεσότα και οι Τζέιλεν Σαγκς, Μο Μπάμπα από το Ορλάντο.

Όσον αφορά τον αγώνα, το Ορλάντο είχε επτά παίκτες με διψήφιο αριθμό πόντων. Από την άλλη πλερά, οι προσπάθειες των Ράσελ (29π., 10ριμπ.) και Έντουαρντς (19π.., 5ριμπ., 5ασ.) δεν ήταν αρκετές για τη Μινεσότα.

Πηγή: gazzetta.gr

