15.02.2023 10:26

Κολωνός: Πέντε νέες συλλήψεις για τον βιασμό της 12χρονης

15.02.2023 10:26
kolonos_12xroni_viasmos_new

Σε πέντε νέες συλλήψεις για την υπόθεση βιασμού και μαστροπείας της 12χρονης στον Κολωνό, προχώρησε η αστυνομία.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, συνελήφθησαν σε διάφορες περιοχές της Αττικής, με εντάλματα, χθες το βράδυ, Τρίτη 14 Φεβρουαρίου, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων, τρεις Έλληνες, 44, 49 και 65 ετών και δύο αλλοδαποί, 23 και 50 ετών κατηγορούμενοι για γενετήσιες πράξεις με ανήλικο συμπληρώσαντα και μη τα 12 έτη, έναντι αμοιβής, κατ’ εξακολούθηση.

Οι πέντε συλληφθέντες πρόκειται να οδηγηθούν εντός της ημέρας στον εισαγγελέα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο ένας εξ’ αυτών είναι γιατρός

Οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψή τους καθώς ταυτοποιήθηκε ότι συνευρέθηκαν επί πληρωμή με τη 12χρονη τουλάχιστον μία φορά.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Στο πλαίσιο διερευνώμενης υπόθεσης μαστροπείας στον Κολωνό, από την Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, συνελήφθησαν, σε διάφορες περιοχές της Αττικής, δυνάμει ενταλμάτων, βραδινές ώρες εχθές (14-2-2023), από αστυνομικούς της ανωτέρω Υπηρεσίας, τρεις ημεδαποί, 65, 49 και 44 ετών και δύο αλλοδαποί, 50 και 23 ετών κατηγορούμενοι για γενετήσιες πράξεις με ανήλικο συμπληρώσαντα και μη τα 12 έτη, έναντι αμοιβής, κατ’ εξακολούθηση.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές.

