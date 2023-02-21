Γιατί δεν πρέπει να αποθηκεύσεις ποτέ τις πατάτες δίπλα σε μήλα

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Οι πατάτες είναι ένα από τα αγαπημένα μας λαχανικά αφού αποτελούν βασικό συστατικό σε αμέτρητες νόστιμες συνταγές.

Ωστόσο, οι ειδικοί λένε ότι πολλοί από εμάς κάνουμε ένα μεγάλο λάθος αποθήκευσης, που κάνει τις πατάτες μας να χαλάνε νωρίτερα.

Διατηρώντας τις κοντά σε ορισμένα άλλα φρέσκα προϊόντα, οι πατάτες τείνουν να αλλοιώνονται σε λίγες μέρες.

Ποτέ μην αποθηκεύετε τις πατάτες κοντά σε μήλα

Αν θέλετε οι πατάτες σας να παραμείνουν πιο φρέσκες για περισσότερο, υπάρχει ένα φρούτο που δεν πρέπει ποτέ να τις αποθηκεύετε κοντά: τα μήλα. Σύμφωνα με ειδικούς, τα μήλα παράγουν υψηλά επίπεδα του αερίου αιθυλένιο, το οποίο προκαλεί πρόωρη αλλοίωση των πατατών.

Όσο πιο ώριμο είναι ένα φρούτο, ή λαχανικό που παράγει αιθυλένιο, τόσο περισσότερο αέριο παράγει. Εάν ορισμένα φρέσκα προϊόντα βρίσκονται κοντά, το αέριο θα τα κάνει να ωριμάσουν πιο γρήγορα επίσης. Μάλιστα, ορισμένα φρέσκα προϊόντα ψεκάζονται με αιθυλένιο για να ωριμάσουν πιο γρήγορα.

Αποθηκεύστε τις πατάτες σε ένα δροσερό, σκοτεινό μέρος μακριά από άλλα φρούτα και λαχανικά

Οι πατάτες πρέπει να διατηρούνται σε δροσερό, σκοτεινό, καλά αεριζόμενο μέρος, όπως ντουλάπι, ή κελάρι, εάν έχετε.

Οι πατάτες που έχουν χαλάσει μπορεί να αρχίσουν να πρασινίζουν, ή να βγάζουν μια πικρή, βλαβερή μυρωδιά λόγω της παρουσίας της τοξίνης σολανίνης. Μπορεί επίσης να αποκτήσουν “μάτια” (βλαστάρια), να συρρικνωθούν, ή να αναπτύξουν μια πιο απαλή υφή. Όλα αυτά είναι σημάδια γήρανσης μιας πατάτας. Εάν παρατηρήσετε κάποιο από αυτά τα σημάδια αλλοίωσης, πρέπει να πετάξετε αμέσως τις πατάτες.

Τα μήλα δεν είναι τα μοναδικά φρούτα που εκπέμπουν αιθυλένιο

Αν και τα μήλα εκπέμπουν ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα αιθυλενίου, δεν είναι το μόνο φρέσκο προϊόν, που έχει τέτοιο αποτέλεσμα. Τα παρακάτω πρέπει να φυλάσσονται χωριστά από άλλα προϊόντα για να αποφευχθεί η ταχεία ωρίμανση και η πρόωρη αλλοίωση:

Βερίκοκα

Αβοκάντο

Μπανάνες

Πεπόνια

Μάνγκο

Κρεμμύδια

Ροδάκινα

Αχλάδια

Δαμάσκηνα

Ντομάτες

Ωστόσο, εάν υπάρχει κάποιο φρούτο, ή λαχανικό που θέλατε να ωριμάσει νωρίτερα, μπορείτε να αποθηκεύσετε στρατηγικά ένα από αυτά τα είδη κοντά τους, για να επισπεύσετε τη διαδικασία.

Πηγή: iatropedia

Photo By Pixabay

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