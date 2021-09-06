Δηλητηρίαση: Προσοχή αν δείτε αυτό σε μια πατάτα!

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Όλοι έχουμε αφήσει κατά καιρούς μια σακούλα πατάτες στο ντουλάπι μας περισσότερο από όσο θα έπρεπε.

Πολλοί από εμάς υποθέτουμε ότι αν με έναν απλό αποφλοιωτή αφαιρέσουμε τις όποιες μαλακές κηλίδες ή βλαστάρια από μια πατάτα, αυτομάτως γίνεται ασφαλής προς βρώση. Αλλά δεν είναι ακριβώς έτσι.

Οι ειδικοί λένε ότι υπάρχει ένα ενδεικτικό σημάδι ότι μια πατάτα είναι πολύ επικίνδυνη για κατανάλωση, ακόμη και αν αφαιρέσετε τις εμφανείς της ατέλειες.

Εάν η πατάτα έχει πράσινες κηλίδες, μην την φάτε

Μπορεί να νομίζετε ότι μπορείτε απλά να κόψετε τις πράσινες κηλίδες από την πατάτα, αλλά αυτό δεν λύνει το πρόβλημα. Μια πατάτα γίνεται πράσινη, όταν αρχίζει να παράγει χλωροφύλλη, η οποία είναι μια φυσική διαδικασία. Αλλά όταν παρατηρείτε αυτή τη χρωστική, σημαίνει ότι η πατάτα έχει επίσης αρχίσει να παράγει σολανίνη, μια άλλη ένωση που προστατεύει από ζημιές από ζώα, έντομα, βακτήρια και μύκητες.

Ωστόσο, η σολανίνη είναι μια τοξίνη που διαπερνά ολόκληρη την πατάτα και δεν υπάρχει μόνο στις πράσινες κηλίδες. Τα υψηλά επίπεδα σολανίνης επικίνδυνα για την υγεία του ανθρώπου.

Αρκεί μια κακή πατάτα για να σας αρρωστήσει

Τα επίπεδα σολανίνης είναι υψηλότερα στην φλούδα μιας πατάτας. Έτσι, το ξεφλούδισμα μιας πράσινης πατάτας θα βοηθήσει στην μείωση της τοξίνης, αλλά δεν λύνει πλήρως το πρόβλημα. Μια μελέτη του 2005, που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Regulatory Toxicology and Pharmacology, έδειξε ότι το ξεφλούδισμα μιας πατάτας μειώνει μόνο το 30% των τοξικών φυτικών ενώσεών της. Ππότε το 70% μπορεί να παραμείνει σε μια αποφλοιωμένη πατάτα.

Οι ειδικοί δεν είναι σίγουροι πόση σολανίνη χρειάζεται για να αρρωστήσετε καθώς είναι ανήθικο να γίνουν σχετικές έρευνες σε ανθρώπους. Αλλά η εν λόγω μελέτη διαπίστωσε ότι η κατανάλωση μόλις 0,6mg σολανίνης ανά κιλό, μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρή νόσο. Αυτό σημαίνει ότι αν φάτε 450g πατάτες, που έχουν ξεπεράσει το αποδεκτό επίπεδο των 20mg σολανίνης ανά 100g, θα ήταν αρκετό για να αρρωστήσει ένα άτομο 110 κιλών.

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να διατηρείτε τις πατάτες με πράσινες κηλίδες μακριά από αδύναμα άτομα ή παιδιά, τα οποία έχουν χαμηλότερη μάζα σώματος και, ως εκ τούτου, κινδυνεύουν ακόμη περισσότερο από δηλητηρίαση από σολανίνη.

Εάν παρατηρήσετε σοβαρά σημάδια δηλητηρίασης από σολανίνη, καλέστε τον γιατρό σας

Εάν έχετε φάει μια πράσινη πατάτα, ακόμη και ξεφλουδισμένη ή χωρίς τα πράσινα κομμάτια, είναι σημαντικό να παρακολουθείτε τον εαυτό σας για συμπτώματα δηλητηρίασης από σολανίνη. Τα κοινά συμπτώματα περιλαμβάνουν:

-Πυρετό

–Πονοκέφαλο

–Στομαχόπονο

–Διάρροια

-Χαμηλότερη θερμοκρασία σώματος από το κανονικό

–Έμετο

–Πιο χαμηλοί σφυγμοί

–Αργή αναπνοή

Εάν νομίζετε ότι έχετε αναπτύξει κάποιο από αυτά τα συμπτώματα, θα πρέπει να αναζητήσετε άμεση ιατρική φροντίδα. Τα ήπια συμπτώματα μπορούν να υποχωρήσουν σε περίπου 24 ώρες, αλλά έχουν αναφερθεί σοβαρές επιδράσεις από δηλητηρίαση από σολανίνη, όπως:

–Παράλυση

–Σπασμοί

–Αναπνευστικά προβλήματα

–Κώμα

Ακόμη και θάνατος!

Η σωστή αποθήκευση μπορεί να μειώσει τις πιθανότητες να αναπτύξει υψηλά επίπεδα σολανίνης μια πατάτα

Ο τρόπος που αποθηκεύετε τις πατάτες μπορεί να τις κάνει περισσότερο ή λιγότερο πιθανό να αναπτύξουν υψηλότερα επίπεδα σολανίνης. Η φυσική βλάβη, η έκθεση στο φως και οι υψηλές ή χαμηλές θερμοκρασίες μπορούν να κάνουν τις πατάτες να αναπτύξουν μεγαλύτερη ποσότητα αυτής της τοξίνης.

Είναι καλύτερο να αποθηκεύετε τις πατάτες σε ένα δροσερό, σκοτεινό μέρος, όπως ένα υπόγειο, για να αποφύγετε αυτήν τη διαδικασία. Θα πρέπει επίσης να διατηρείτε τις πατάτες σε έναν αδιαφανή σάκο, για να μην τις χτυπάει τυχόν επιπλέον φως.

Φροντίστε να ελέγχετε τις πατάτες πριν τις αγοράσετε, για να βεβαιωθείτε ότι δεν έχουν υποστεί ζημιά, ή δεν έχουν ήδη αρχίσει να πρασινίζουν.

Πηγή: iatropedia

Photo By Pixabay

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