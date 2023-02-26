Δώρα Χρυσικού: Βρήκα τον καρκίνο κάνοντας εξωσωματική για ένα παιδί που τελικά μάλλον δεν ήθελα

Για τη μάχη που έδωσε με τον καρκίνο και το μήνυμα που θα ήθελε να περάσει μέσα από την περιπέτειά της υγείας της μίλησε η Δώρα Χρυσικού στην εφημερίδα «Αυγή».

Η ηθοποιός μίλησε για το «ταμπού» του να μην θέλει μια γυναίκα να γίνει μητέρα και το γεγονός ότι έμαθε πως είχε καρκίνο κατά τη διάρκεια εξωσωματικής.

«Θεωρούσα πως είναι ταμπού να μην θέλεις παιδί. Εγώ, που τσαλαπατούσα τα ταμπού, είχα μπει σε μια διαδικασία να παντρευτώ, να γίνω μάνα. Ήρθε ο καρκίνος και τα απάντησε όλα», ανέφερε και πρόσθεσε: «Βρήκα τον καρκίνο κάνοντας εξωσωματική για ένα παιδί που τελικά μάλλον δεν ήθελα. Έφυγε ένα βάρος τρομερό από πάνω μου. Δεν έχω πια μήτρα κι ωοθήκες και συνειδητοποίησα ότι δεν ήθελα ποτέ να κάνω παιδί. Αν ήθελα, και τώρα θα μπορούσα να έχω υιοθετήσει».

«Είναι τεράστια στιγμή ελευθερίας. Είμαι χαρούμενη και το δικαιούμαι», τόνισε και υπογράμμισε ότι σέβεται πολύ τις γυναίκες που της λένε πως θέλουν ένα παιδί: «Και για αυτό λέω σε όλες ότι μπορούν. Υπάρχουν τρόποι».

«Μην αφήσετε κανέναν κερατά να σας βάλει στη γυάλα»

Ερωτηθείσα τι θέλει να «φωνάξει» από τη μάχη με τον καρκίνο, η Δώρα Χρυσικού απάντησε πως το μήνυμα είναι πως «μπορείς να κάνεις τα πάντα».

«Ακόμα και μια γυναίκα που δεν έχει μαλλιά, φρύδια, μήτρα κι ωοθήκες μπορεί να είναι ποθητή κι έχει δικαίωμα στον έρωτα, να δώσει και να πάρει αγάπη και να έχει ένα παιδί ή και όχι. Οι ασθένειες σε βάζουν σε μια διαδικασία να βρεις εναλλακτικές. Σε βγάζουν από την μικροαστίλα. Πας με τον γκασμά κι ανοίγεις εσύ τον δρόμο», επισήμανε.

«Ήμουνα χωρίς φρύδια, μαλλιά και πάλι αισθανόμουν ότι είμαι ποθητή από τον σύντροφό μου κι ότι ακόμα μπορούσα να βγω και να με φλερτάρουν. Πήγα κι έκανα μπάνιο με την τομή, δεν έβαλα ολόσωμο μαγιό επίτηδες και χωρίς μαλλιά, χωρίς να αλλάξω την εικόνα μου κι ήταν μεγάλη ανάσα αυτό το πράγμα για εμένα. Κυκλοφορούσα κανονικά με το μαντηλάκι μου γιατί δεν ήθελα σε καμία περίπτωση να μπω στη γυάλα. Δεν είχα κάνει κάτι κακό για να μπω στη γυάλα. Αυτό θέλω να φωνάξω: “Μην αφήσετε κανέναν κερατά να σας βάλει στη γυάλα”», ανέφερε χαρακτηριστικά η ηθοποιός.

