Τσίπρας σε Χριστοδουλίδη για Κυπριακό: Επανεκκίνηση συνομιλιών από το σημείο που διεκόπησαν στο Κρανς Μοντανά

Με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη, ο οποίος πραγματοποιεί την πρώτη του επίσκεψη στην Ελλάδα μετά την εκλογή του, συναντήθηκε το πρωί της Τρίτης (14/3), ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ Αλέξης Τσίπρας.

Ο Αλέξης Τσίπρας ευχήθηκε καλή επιτυχία στον νέο Πρόεδρο, ενώ τόνισε ότι ο ψυχρός πόλεμος κόστισε ακριβά στον ελληνισμό και η ανάγκη για συντονισμό και συνεργασία Ελλάδας και Κυπριακής Δημοκρατίας, ως πυλώνες ειρήνης και σταθερότητας, σήμερα που ο κόσμος βρίσκεται για μια ακόμη φορά μπροστά σε έναν νέο ψυχρό πόλεμο είναι πιο σημαντική από ποτέ.

Παράλληλα, καλωσόρισε τη στήριξη του νέου Προέδρου της Κύπρου στην επανεκκίνηση συνομιλιών για δίκαιη και βιώσιμη λύση του Κυπριακού στη βάση των Αποφάσεων του ΟΗΕ, από το σημείο που διεκόπησαν στο Κρανς Μοντανά.

Εξέφρασε την πεποίθηση ότι η πρόταση του Προέδρου Χριστοδουλίδη για ενεργό συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη διαδικασία διαπραγματεύσεων του Κυπριακού μπορεί να λειτουργήσει θετικά, υπογραμμίζοντας ότι χάρη στις κοινές προσπάθειες της Κυπριακής Δημοκρατίας με την τότε κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ η συμμετοχή αυτή κατοχυρώθηκε στις διαπραγματεύσεις στο Κραν Μοντανά.

Ο Νίκος Χριστοδουλίδης σημείωσε ότι η πρώτη του επίσκεψη στην Αθήνα ως Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας δεν είναι απλά συμβολικής σημασίας αλλά ουσιαστική, καθώς όπως είπε «δεν έχουμε καθόλου χρόνο να χάσουμε στην προσπάθεια να σπάσουμε το αδιέξοδο και να αρχίσουν οι συνομιλίες γενικότερα για το Κυπριακό, λαμβάνοντας υπόψιν το διεθνές πλαίσιο και προηγούμενες εμπειρίες» και πρόσθεσε ότι «στόχος μας είναι μια πιο πρωταγωνιστική εμπλοκή από την Ευρωπαϊκή Ένωση» τονίζοντας την καθοριστική εμπλοκή που είχε η ΕΕ, όχι μόνο στο Διεθνή Διάσκεψη αλλά και με τεχνοκράτες, στις διαπραγματεύσεις από το 2015 έως το 2017 ώστε, όπως είπε «να υπάρξουν συγκλίσεις που δεν είχαν επιτευχθεί προηγουμένως και ήταν σαφώς καλύτερες από προηγούμενα σχέδια λύσης του Κυπριακού».

«Το παν για να βγει η αλήθεια στο φως, να υπάρξει δικαιοσύνη»

Τέλος, συνομίλησαν για το τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη με τον Αλέξη Τσίπρα να εκφράζει την συμπαράστασή του στις οικογένειες των δύο Κύπριων φοιτητών που σκοτώθηκαν στο δυστύχημα. «Είναι σημαντικό, αυτές τις δύσκολες στιγμές, να έχουμε ο ένας δίπλα τον άλλο», σημείωσε ο Αλέξης Τσίπρας και τόνισε ότι «υποχρέωση όλων μας είναι να κάνουμε το παν για να βγει η αλήθεια στο φως, για να υπάρξει δικαιοσύνη».

Ο Νίκος Χριστοδουλίδης από την πλευρά του μετέφερε τα συλλυπητήρια του κυπριακού λαού και υπογράμμισε ότι όσοι πολιτικοί είναι σε θέσεις ευθύνης οφείλουν να εργαστούν ώστε οι κοινωνίες να μην ξαναβιώσουν παρόμοιες τραγωδίες.

Διαβάστε επίσης:

Τέμπη – Κώστας Αχ. Καραμανλής: Στη διάθεση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής – Τι είπε στον Τασούλα

Βαρουφάκης: Η πρώτη του εμφάνιση μετά την επίθεση στα Εξάρχεια (Video)

Η πρώτη συνέντευξη Τσίπρα μετά τα Τέμπη – Τον «κρυπτόμενο» πρώην υπουργό θέλει στη Θεσμών ο ΣΥΡΙΖΑ