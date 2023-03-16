search
Σε FX από FOX μετονομάστηκε το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο και στην Ελλάδα

Εξαγορά-μαμούθ αλλάζει πλήρως την αγορά του θεάματος: Η Disney εξαγόρασε την 21st Century Fox - Media

Σε ανανέωση με αλλαγή του εταιρικού σήματος του (rebranding) προχώρησε το αμερικανικό δίκτυο FOX το οποίο από χθες έχει λογότυπο FX και για την ελληνική αγορά. Το περιεχόμενο τους όμως δεν επηρεάζεται.

Συγκεκριμένα  τα κανάλια που ανήκουν στην Disney Ελλάδος, και μεταδίδονται μέσω της Cosmote TV, της Nova και του Vodafone TV, ονομάζονται πλέον FX και FX Life, αντιστοίχως.

«Καθώς το FOX μετονομάζεται σε FX, συνεχίζουμε να προσφέρουμε στο κοινό της ελληνικής συνδρομητικής τηλεόρασης, κορυφαίο τηλεοπτικό περιεχόμενο όπως «The Simpsons», «Grey’s Anatomy», «9-1-1», «Station 19», «Mayans MC» και «Snowfall» μέσω των καναλιών γενικής ψυχαγωγίας FX και FX Life. Η συνδρομητική τηλεόραση παραμένει βασική προτεραιότητά μας για την Ελλάδα, επιτρέποντάς μας να ενθουσιάζουμε το κοινό με σειρές και περιεχόμενο από στούντιο παγκόσμιας εμβέλειας», δήλωσε ο VP & Country Manager της Disney σε Ελλάδα και Ισραήλ, Βασίλης Ηλιόπουλος.

