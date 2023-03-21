Jumbo: Αντιδράσεις για τη διαφήμιση με τον Τάσο Μπουγά – Τα «καρφιά» προς τους vegans (Video)

Έντονες αντιδράσεις στους vegans έχει προκαλέσει η νέα διαφήμιση των Jumbo για το Πάσχα με πρωταγωνιστή τον Τάσο Μπουγά.

Στη συγκεκριμένη διαφήμιση, ο λαϊκός τραγουδιστής σε ρόλο Αστροναύτη πηγαίνει στο Φεγγάρι για να γιορτάσει το Πάσχα, αφού εκδιώχθηκε από τη Γη από τους… κακούς vegans.

Με τα γνωστά μαύρα γυαλιά του, ερμηνεύει μια διασκευή του τραγουδιού «Φεγγάρι μου» της Νατάσας Θεοδωρίδου, ωστόσο, αυτό ήταν αρκετό για να προκληθούν έντονες αντιδράσεις.

Οι στίχοι αναφέρονται στο ψήσιμο του παραδοσιακού οβελία αλλά και στους vegans, που «έδιωξαν» τον τραγουδιστή και για να ψήσει με την… ησυχία του πήγε στο φεγγάρι.

Τέλος, κρατώντας μία λαμπάδα μπριζόλα, ο ίδιος ζητά από τους vegan να μείνουν μακριά και αγαπημένοι, ενώ την ίδια στιγμής θεατής όλου αυτού είναι ένας νεαρός vegan, ο οποίος κρατά μια λαμπάδα μαρούλι και τρώει παράλληλα από αυτό.

Το βίντεο έχει γίνει viral και είναι νούμερο 4 στις τάσεις στο youtube, όμως, οι αντιδράσεις σε βάρος των Jumbo και του τραγουδιστή είναι έντονες.

Αντιδράσεις στα social media

Η νέα πασχαλινή διαφήμιση των Jumbo έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στα social media, με πολλούς χρήστες να την χαρακτηρίζουν «θλιβερή, κιτς και οπισθοδρομική», τονίζοντας ότι αφενός επιτίθεται στους vegans κι αφετέρου αναπαράγει σεξιστικά και ρατσιστικά στερεότυπα.

Η πασχαλινή διαφήμιση των jumbo ειναι τοσο κακογουστη και σιχαμερή οσο κι η μαύρη εποχή που ζουμε March 20, 2023

Δεν ασπάζομαι τον βιγκανισμο, αλλά αυτή η διαφήμιση είναι κατάπτυστη & κανονικά πρέπει να απαγορευτεί & να ζητήσει αυτός ο καραγκιόζης που την επετρεψε μια συγγνώμη από τον κόσμο που προσέβαλε… #jumbo pic.twitter.com/TcUdA8dJc7 March 21, 2023

Έχω δει άσχημες και αποτυχημένες διαφημίσεις, αλλά σαν την χθεσινή του Jumbo δεν έχω ξαναδεί

Ότι χειρότερο

Αν ο σκοπός τους ήταν να δημιουργήσουν ντόρο το πέτυχαν

Αλλά δεν μπορείς να προσβάλεις ανθρώπους που είναι Βιγκαν

Δικαίωμα τους — Daddy_Cool☘️ (@Daddy_Cool_ad) March 21, 2023

Ότι πιο κριντζ κυκλοφορεί εκεί έξω είναι η διαφήμιση του Jumbo με το Μπουγά — Τανιωωω♐ (@Taniatheod) March 20, 2023

Το #ΕΣΡ πρέπει να επέμβει σε αυτήν την διαφήμιση που απευθύνεται σε ΠΑΙΔΙΆ!#jumbo https://t.co/hxo5rVtIOs March 20, 2023

Εκει στα γραφεία του #jumbo πάτε καθόλου καλά? τι αίσχος είναι αυτή η διαφήμιση? από πού να το πιάσεις και που να το αφήσεις. σιχαματα #cancel_jumbo https://t.co/SW6CVMUu7m — Αλλοπαρμένη (@alloparmeni_) March 20, 2023

Τι απαντά ο Μπουγάς

Ο ίδιος, πάντως, μίλησε για τη συμμετοχή του στη διαφήμιση στον τηλεοπτικό σταθμό ΑΝΤ1.

Μάλιστα, όταν ρωτήθηκε για το αν επικοινώνησε με τη Νατάσα Θεοδωρίδου, της οποίας το τραγούδι… «πετσόκοψε» για χατίρι των Jumbo, απάντησε πως δεν βλέπει τον λόγο για να πάρει τηλέφωνο τη συνάδελφό του.

Σχετικά με το εάν ήρθε σε επαφή με τον στιχουργό/συνθέτη, απάντησε: «Με τον Θεοφάνους ήρθε σε επαφή η εταιρεία και έδωσε το okay, με χαρτιά. Όλα τα άλλα είναι μαρουλόφυλλα».

Στη συνέχεια, ο Τάσος Μπουγάς δήλωσε πως του έγινε δελεαστική χρηματική πρόταση για τη συμμετοχή του, γι’ αυτό και είπε το «ναι», ωστόσο ανέφερε πως δεν θυμάται το ποσό.

Τέλος, ο γνωστός λαϊκός τραγουδιστής σημείωσε: «Με τον στίχο που έχουν γράψει, δεν μπορούσε να πει το τραγούδι κάποιος άλλος, εμένα λένε “πλανητάρχη”. Και στη Σελήνη ποιος θα πήγαινε; Μόνο ο “πλανητάρχης”».

