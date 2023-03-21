search
ΚΥΡΙΑΚΗ 10.08.2025 17:24
21.03.2023 15:40

Jumbo: Αντιδράσεις για τη διαφήμιση με τον Τάσο Μπουγά – Τα «καρφιά» προς τους vegans (Video)

21.03.2023 15:40
mpougas_new

Έντονες αντιδράσεις στους vegans έχει προκαλέσει η νέα διαφήμιση των Jumbo για το Πάσχα με πρωταγωνιστή τον Τάσο Μπουγά.

Στη συγκεκριμένη διαφήμιση, ο λαϊκός τραγουδιστής σε ρόλο Αστροναύτη πηγαίνει στο Φεγγάρι για να γιορτάσει το Πάσχα, αφού εκδιώχθηκε από τη Γη από τους… κακούς vegans.

Με τα γνωστά μαύρα γυαλιά του, ερμηνεύει μια διασκευή του τραγουδιού «Φεγγάρι μου» της Νατάσας Θεοδωρίδου, ωστόσο, αυτό ήταν αρκετό για να προκληθούν έντονες αντιδράσεις.

Οι στίχοι αναφέρονται στο ψήσιμο του παραδοσιακού οβελία αλλά και στους vegans, που «έδιωξαν» τον τραγουδιστή και για να ψήσει με την… ησυχία του πήγε στο φεγγάρι.

Τέλος, κρατώντας μία λαμπάδα μπριζόλα, ο ίδιος ζητά από τους vegan να μείνουν μακριά και αγαπημένοι, ενώ την ίδια στιγμής θεατής όλου αυτού είναι ένας νεαρός vegan, ο οποίος κρατά μια λαμπάδα μαρούλι και τρώει παράλληλα από αυτό.

Το βίντεο έχει γίνει viral και είναι νούμερο 4 στις τάσεις στο youtube, όμως, οι αντιδράσεις σε βάρος των Jumbo και του τραγουδιστή είναι έντονες.

Αντιδράσεις στα social media

Η νέα πασχαλινή διαφήμιση των Jumbo έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στα social media, με πολλούς χρήστες να την χαρακτηρίζουν «θλιβερή, κιτς και οπισθοδρομική», τονίζοντας ότι αφενός επιτίθεται στους vegans κι αφετέρου αναπαράγει σεξιστικά και ρατσιστικά στερεότυπα.

Τι απαντά ο Μπουγάς

Ο ίδιος, πάντως, μίλησε για τη συμμετοχή του στη διαφήμιση στον τηλεοπτικό σταθμό ΑΝΤ1.

Μάλιστα, όταν ρωτήθηκε για το αν επικοινώνησε με τη Νατάσα Θεοδωρίδου, της οποίας το τραγούδι… «πετσόκοψε» για χατίρι των Jumbo, απάντησε πως δεν βλέπει τον λόγο για να πάρει τηλέφωνο τη συνάδελφό του.

Σχετικά με το εάν ήρθε σε επαφή με τον στιχουργό/συνθέτη, απάντησε: «Με τον Θεοφάνους ήρθε σε επαφή η εταιρεία και έδωσε το okay, με χαρτιά. Όλα τα άλλα είναι μαρουλόφυλλα».

Στη συνέχεια, ο Τάσος Μπουγάς δήλωσε πως του έγινε δελεαστική χρηματική πρόταση για τη συμμετοχή του, γι’ αυτό και είπε το «ναι», ωστόσο ανέφερε πως δεν θυμάται το ποσό.

Τέλος, ο γνωστός λαϊκός τραγουδιστής σημείωσε: «Με τον στίχο που έχουν γράψει, δεν μπορούσε να πει το τραγούδι κάποιος άλλος, εμένα λένε “πλανητάρχη”. Και στη Σελήνη ποιος θα πήγαινε; Μόνο ο “πλανητάρχης”».

