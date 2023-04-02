Παπούα Νέα Γουινέα: Ισχυρός σεισμός 7,1 Ρίχτερ

Σεισμός μεγέθους 7,1 Ρίχτερ σημειώθηκε στην Παπούα Νέα Γουινέα, με το χτύπημα του Εγκέλαδου να τρομοκρατεί πλήθος κόσμου.

Σύμφωνα με το ευρωμεσογειακό ινστιτούτο, ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 73 χιλιομέτρων και το επίκεντρο εντοπίζεται 38 χιλιόμετρα Ανατολικά – Νοτιοανατολικά του οικισμού Αμπούντι.

Μέχρι στιγμής δεν έχει εκδοθεί προειδοποίηση για τσουνάμι, ενώ ακόμη δεν έχουν γίνει γνωστές πληροφορίες για τραυματίες ή ζημιές.

Εκτιμάται ότι περί τα 4,5 εκατ. κόσμου έχουν αισθανθεί τον ισχυρό σεισμό.

Αρχικές εκτιμήσεις για τη δόνηση έκαναν λόγο ακόμη και για 7,9 Ρίχτερ.

Σημειώνεται ότι τον Σεπτέμβριο του 2022, φονικός σεισμός 7,6 Ρίχτερ χτύπησε την Παπούα Νέα Γουινέα με αποτέλεσμα να σκοτώνονται 21 άνθρωποι.

Διαβάστε επίσης:

Εκλογές στη Βουλγαρία: Οριακή μάχη φιλοευρωπαϊκού κόμματος και κεντροδεξιάς συμμαχίας

Ρωσία: Έκρηξη σε καφετέρια στην Αγία Πετρούπολη – Νεκρός γνωστός μπλόγκερ

Ελβετία: Στο μικροσκόπιο των εισαγγελικών αρχών η εξαγορά της Credit Suisse