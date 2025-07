Πώς θα σας φαινόταν να μπορούσατε να παραγγείλετε μια πλαστική κούκλα που να ναι “φτυστή” ο αγαπημένος σας celebrity;

Γνωστή εταιρία παιχνιδιών για ενήλικες αποκάλυψε μερικές από τις παραγγελίες που δέχεται για να κατασκευάσει sex dolls που θα μοιάζουν σε αγαπημένους celebrities, ηθοποιούς, ακόμα και βασιλείς.

Ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρίας, Mπεν Στράουντ, δεν κοινοποιεί ακριβώς τι χαρακτηριστικά ζητάνε οι πελάτες, όμως έδωσε κάποια από τα ονόματα διασήμων που βρίσκονται πρώτα στις προτιμήσεις όπως είναι η πριγκίπισσα Νταϊάνα, ο Τομ Χάρντι, η Κέιτ Μίντλεντον, η Μέγκαν Μαρκλ αλλά και… η Wonder Woman.

It appears there is a gap in the market for royal sex dolls… https://t.co/qm0ueXHp9q