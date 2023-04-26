Αντιμέτωπη με έναν 99χρονο οδηγό ήρθε η πρωταθλήτρια του βάδην Κυριακή Φιλτισάκου, η οποία παρασύρθηκε από το όχημά του και τραυματίστηκε σοβαρά, ενώ έκανε προπόνηση στο Άστρος Κυνουρίας.

«Πολύ νωρίς το πρωί, κατά τις 10.00 έγινε το συμβάν. Εγώ είχα κάνει ήδη 13 χιλιόμετρα περίπου. Ταλαιπωρήθηκα πάρα πολύ. Έτρεχα, ήρθε ένα αμάξι από πίσω μου και με παρέσυρε για λίγα μέτρα και μετά έπεσα κάτω και αυτό. Μετά δεν πολυθυμάμαι», είπε η αθλήτρια στο Mega.

Η νεαρή πρωταθλήτρια έκανε την πρωινή της προπόνηση μαζί με τις υπόλοιπες συναθλήτριες. Της έμεναν μόλις 300 μέτρα για να ολοκληρωθεί η προετοιμασία της, με τον προπονητή της, Ναπολέων Κεφαλόπουλο, να την περιμένει λίγο πιο κάτω με το χρονόμετρο στο χέρι.

«Ο δρόμος ήταν κενός, υπήρχε ηλιοφάνεια, άλλα αμάξια δεν περνούσαν και παραξενεύτηκα. Όταν ο κόσμος άρχισε να με φωνάζει, λέω τι έγινε και έρχομαι και βλέπω το συμβάν», είπε ο προπονητής.

«Εγώ έτρεχα στην άκρη του δρόμου όπως πάντα γιατί είναι μία διαδρομή που την κάνουμε καθημερινά με το υπόλοιπο γκρουπ και δεν κατάλαβα καν πότε έγινε, πόσο γρήγορα έγινε», λέει από την πλευρά της η αθλήτρια.

Σύμφωνα με το Mega η 22χρονη έτρεχε στην άκρη του δρόμου, όταν ξαφνικά βρέθηκε πάνω στο καπό ενός αυτοκινήτου.

«Έσβησε το αμάξι του πέντε μέτρα πιο κάτω ενώ τη μετέφερε στο καπό επάνω και μετά έπεσε δίπλα η κοπέλα. Το τραγικό είναι ότι αυτός που το προκάλεσε δεν είχε καταλάβει ακόμα τι είχε κάνει, λέει εγώ πότε την χτύπησα την κοπέλα;», προσθέτει ο προπονητής της.

Ο 99χρονος οδηγός του οχήματος δεν είχε συνειδητοποιήσει τι είχε συμβεί όσο η 22χρονη πρωταθλήτρια ήταν βαριά τραυματισμένη και σφάδαζε από τους πόνους.

«Μετά από το σοκ, άρχισα να νιώθω μία αδιαθεσία και μετά άρχισε να με πονάει ο ώμος μου αρκετά», εξομολογήθηκε η 22χρονη αθλήτρια.

Η αθλήτρια μεταφέρθηκε τραυματισμένη στο νοσοκομείο Τρίπολης από όπου πήρε εξιτήριο και τώρα πια είναι στα χέρια του φυσικοθεραπευτή της.

«Έχουμε πάθει θλαστικό τραύμα στον ώμο, έχουμε κάποια χτυπήματα στον αγκώνα, στο πόδι κάτω και γενικευμένους μυϊκούς σπασμούς σε όλο το σώμα από το χτύπημα που έγινε», είπε ο προπονητής.

Ζαλίστηκε η κοπέλα, λέει ο 99χρονος

Σημειώνεται πως ο 99χρονος με δίπλωμα σε ισχύ, ισχυρίστηκε στην Τροχαία πως η άτυχη κοπέλα έπεσε πάνω στο αυτοκίνητό του και αφέθηκε ελεύθερος.

Το Mega επικοινώνησε με τον οδηγό του οχήματος που ισχυρίστηκε ότι η κοπέλα ζαλίστηκε και έπεσε.

– Η κοπέλα ζαλίστηκε και έπεσε μπροστά, δίπλα στο αυτοκίνητο, φοβήθηκε δεν ξέρω. Τώρα είναι καλά, δουλεύει.

– Τώρα είναι καλά, μπήκε στη ζωή της. Δεν σας είδε και έπεσε πάνω στο αυτοκίνητο;

– Ζαλίστηκε, τι έκανε η γυναίκα, φοβήθηκε, έπεσε.

– Ήταν πρωί, ήταν βράδυ;

– 11 η ώρα. Μεσημέρι.

– Διπλά έπεσε, τι να σας πω;

– Δεν χτυπήσαμε, ούτε την πάτησα, ούτε τίποτα, έπεσε δίπλα στο αυτοκίνητο. Τώρα μπήκε στη ζωή της δουλεύει, είναι εντάξει.

– Εσείς πόσων χρονών είσαστε;

– 99.

Διαβάστε επίσης:

Μπάμπης Αναγνωστόπουλος – Πανελλήνιες 2023: Θα δώσει εξετάσεις μέσα από τη φυλακή

Νέα Σμύρνη: Συνελήφθη στη Σουηδία ένας από τη συμμορία των Κολομβιανών που είχαν «αδειάσει» θυρίδες τράπεζας

Χαλκιδική: Ελεύθεροι αφέθηκαν οι δύο νεαροί που έδεσαν και χτύπησαν 16χρονο