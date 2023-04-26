search
ΠΕΜΠΤΗ 11.12.2025 09:45
search
MENU CLOSE
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

26.04.2023 19:36

Ντέμης Νικολαΐδης: Ελεύθερη πτώση με αλεξίπτωτο από τα 14.000 πόδια

26.04.2023 19:36
nikolaides

Ο Ντέμης Νικολαΐδης, παλαίμαχος ποδοσφαιριστής και πρώην πρόεδρος της ΑΕΚ πραγματοποίησε ελεύθερη πτώση με αλεξίπτωτο από τα 14.000 πόδια.

 Ο Ντέμης Νικολαΐδης, μπήκε στο αεροπλάνο και μαζί με τη συνοδεία ειδικού έπεσε στο κενό και έκανε ελεύθερη πτώση με ταχύτητα 220 χιλιόμετρα.

Ο ίδιος δημοσίευσε την εμπειρία του στο Instagram χαρακτηρίζοντας την εμπειρία του αυτή ως «αξέχαστη».

«Έψαχνα να βρω νόημα για τη ζωή, χρειάστηκα βοήθεια»

Ο Ντέμης Νικολαΐδης ήταν πρόσφατα ομιλητής στην ημερίδα με θέμα «Ποδόσφαιρο και Ψυχική Υγεία: Νιώθω, Αποδέχομαι, Δρω» η οποία διοργανώθηκε από την ΕΠΟ σε συνεργασία με την ΚΣΔΕΟ «ΕΔΡΑ».

Όπως αποκάλυψε ο ίδιος πέρασε αρκετά δύσκολα όταν σταμάτησε την καριέρα του στο ποδόσφαιρο. Οι δηλώσεις που έκανε ήταν αποκαλυπτικές και έκαναν τον γύρο του διαδικτύου.

«Πέρασα μια περίοδο που έψαχνα να βρω νόημα για τη ζωή. Χρειάστηκα βοήθεια. Με βοήθησε ότι διάβαζα αλλά πήγα και σε ψυχοθεραπευτή. Τα νέα παιδιά έχουν κι άλλο ένα πρόβλημα, τα social media, που θέλει και αυτό διαχείριση. Στα social σε αποθεώνουν χωρίς να σε αγαπούν και σε βρίζουν χωρίς να σε μισούν. Στην εποχή μου δεν υπήρχαν social media. Ο ποδοσφαιριστής κάθε Κυριακή αποδεικνύει στον εαυτό του και στους άλλους ποιος είναι. Δεν σταματάει αυτό, γίνεται κάθε Κυριακή. Και μια μέρα σταματάει. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι γι’ αυτό» είπε μεταξύ άλλων στην ημερίδα.

Διαβάστε επίσης:

Άμπερ Χερντ: Επιστρέφει ως «πριγκίπισσα Μίρα» στο «Aquaman»

Τομ Χίντλεστον: Στην Ελλάδα ο διάσημος ηθοποιός (Photo)

Salt Bae: Η σκοτεινή αυτοκρατορία του Τούρκου ιδιοκτήτη εστιατορίων

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
MAKIS_VORIDIS_050325
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Το «καρφί» του Βορίδη για τα αγροτικά

drimiotis_action
ΕΛΛΑΔΑ

Χυδαιότητες Δρυμιώτη (και) για τους αγρότες: Έχουν καλομάθει να ζουν με επιδοτήσεις, «τσαλίμια» οι κινητοποιήσεις (video)

trofima-new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η κατάρρευση της πρωτογενούς παραγωγής «φουσκώνει» τις τιμές στα ράφια

pavlos-evaggelopoulos-new
LIFESTYLE

Παύλος Ευαγγελόπουλος: «Ο Δαλιανίδης δημιουργούσε κλίμα τρομοκρατίας στο γύρισμα – Συνάδελφοι έβαζαν τα κλάματα» (Video)

agrotes-malgara
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Αγροτικές κινητοποιήσεις: Πρόβλημα για τη ΝΔ στη βόρεια Ελλάδα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
zante
ΕΛΛΑΔΑ

Στο ΔΙΚΕΠΑΖ το πίτμπουλ που τραυμάτισε θανάσιμα τον Λίο στη Ζάκυνθο: Παρακολουθείται από κτηνίατρο και εκπαιδευτή

agathokleous-new
LIFESTYLE

Προκόπης Αγαθοκλέους για τον ρόλο του Αγίου Παϊσίου: «Τον είδα στον ύπνο μου πριν ξεκινήσουν τα γυρίσματα» (Video)

erietta-kourkoulou
LIFESTYLE

Εριέττα Κούρκουλου: Ο πατέρας μου ήταν πολύ αυστηρός, πολλές φορές φοβόμουν να του πω τις σκέψεις μου

smaragda-karidi-new
LIFESTYLE

Σμαράγδα Καρύδη: «Δεν με ήθελαν στο Παρά Πέντε» - Για ποια πασίγνωστη ηθοποιό είχε γραφτεί ο ρόλος της «Ντάλιας» (Video)

agrotes
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γαλάζια ανταρσία για τις αγροτικές πληρωμές - Έξι βουλευτές ΝΔ καταγγέλλουν καταχρηστικούς αποκλεισμούς δικαιούχων

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 11.12.2025 09:45
MAKIS_VORIDIS_050325
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Το «καρφί» του Βορίδη για τα αγροτικά

drimiotis_action
ΕΛΛΑΔΑ

Χυδαιότητες Δρυμιώτη (και) για τους αγρότες: Έχουν καλομάθει να ζουν με επιδοτήσεις, «τσαλίμια» οι κινητοποιήσεις (video)

trofima-new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η κατάρρευση της πρωτογενούς παραγωγής «φουσκώνει» τις τιμές στα ράφια

1 / 3