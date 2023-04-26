Ντέμης Νικολαΐδης: Ελεύθερη πτώση με αλεξίπτωτο από τα 14.000 πόδια

Ο Ντέμης Νικολαΐδης, παλαίμαχος ποδοσφαιριστής και πρώην πρόεδρος της ΑΕΚ πραγματοποίησε ελεύθερη πτώση με αλεξίπτωτο από τα 14.000 πόδια.

Ο Ντέμης Νικολαΐδης, μπήκε στο αεροπλάνο και μαζί με τη συνοδεία ειδικού έπεσε στο κενό και έκανε ελεύθερη πτώση με ταχύτητα 220 χιλιόμετρα.

Ο ίδιος δημοσίευσε την εμπειρία του στο Instagram χαρακτηρίζοντας την εμπειρία του αυτή ως «αξέχαστη».

«Έψαχνα να βρω νόημα για τη ζωή, χρειάστηκα βοήθεια»

Ο Ντέμης Νικολαΐδης ήταν πρόσφατα ομιλητής στην ημερίδα με θέμα «Ποδόσφαιρο και Ψυχική Υγεία: Νιώθω, Αποδέχομαι, Δρω» η οποία διοργανώθηκε από την ΕΠΟ σε συνεργασία με την ΚΣΔΕΟ «ΕΔΡΑ».

Όπως αποκάλυψε ο ίδιος πέρασε αρκετά δύσκολα όταν σταμάτησε την καριέρα του στο ποδόσφαιρο. Οι δηλώσεις που έκανε ήταν αποκαλυπτικές και έκαναν τον γύρο του διαδικτύου.

«Πέρασα μια περίοδο που έψαχνα να βρω νόημα για τη ζωή. Χρειάστηκα βοήθεια. Με βοήθησε ότι διάβαζα αλλά πήγα και σε ψυχοθεραπευτή. Τα νέα παιδιά έχουν κι άλλο ένα πρόβλημα, τα social media, που θέλει και αυτό διαχείριση. Στα social σε αποθεώνουν χωρίς να σε αγαπούν και σε βρίζουν χωρίς να σε μισούν. Στην εποχή μου δεν υπήρχαν social media. Ο ποδοσφαιριστής κάθε Κυριακή αποδεικνύει στον εαυτό του και στους άλλους ποιος είναι. Δεν σταματάει αυτό, γίνεται κάθε Κυριακή. Και μια μέρα σταματάει. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι γι’ αυτό» είπε μεταξύ άλλων στην ημερίδα.

