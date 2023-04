Σφοδρές αντιδράσεις προκάλεσαν οι εκδηλώσεις για το 10ο συνέδριο των Σατανιστών SatanCon στη Βοστώνη των Ηνωμένων Πολιτειών.

Εκατοντάδες μέλη της οργάνωσης The Satanic Temple συγκεντρώθηκαν στη Βοστώνη αυτό το σαββατοκύριακο για το SatanCon, τη μεγαλύτερη σατανική συγκέντρωση στην ιστορία.

Η εκδήλωση ήταν sold-out και περιλάμβανε σατανικές τελετουργίες, ψυχαγωγία και πάνελ συζήτησης.

«Πρόκειται για την υποστήριξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Έχει να κάνει με την ελευθερία της θρησκείας, την ελευθερία από τη θρησκεία. Οι περισσότεροι δεν πιστεύουν στον Σατανά», δήλωσε συμμετέχων στο SatanCon.

Satanists held an opening ceremony at 10th anniversary of Satancon in Boston Massachusetts. Organizers say it the largest satanic gathering in history. Bibles and Thin Blue Line flags were destroyed. pic.twitter.com/MP3mJ1Lozd

Την ίδια ώρα, πλήθος κόσμου διαμαρτυρήθηκε για τη «βλάσφημη» εκδήλωση πραγματοποιώντας συγκεντρώσεις όπου πολίτες κρατούσαν πλακάτ με τα συνθήματα: «Ο Σατανάς ΔΕΝ έχει δικαιώματα» και «Σας περιμένει η κόλαση».

Un-Baptism ceremony that was held at The Little Black Chapel of Satanic Temple at SatanCon 2023 in Boston yesterday.



These people live amongst us. Think how our society will look like if this keep going on.



pic.twitter.com/bkDOAhjME0