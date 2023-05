Μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα που ήταν εντελώς εξαφανισμένος, ο Τζακ Νίκολσον εμφανίστηκε και πάλι δημόσια.

Ο αγαπημένος ηθοποιός παρακολούθησε τον αγώνα των Λος Άντζελες Λέικερς με τους Μέμφις Γκρίζλις.

Ο Τζακ Νίκολσον, που έκλεισε τα 86 του χρόνια πριν από λίγες ημέρες, βρέθηκε στη θέση του δίπλα στις γραμμές του γηπέδου έχοντας στο πλευρό του τον γιο του Ρέι.

Jack Nicholson back courtside for the Lakers – first time since last season’s opening night. pic.twitter.com/OEyr3XPsqA