Άγρια επίθεση δέχτηκε οδηγός λεωφορείου όταν ένας επιβάτης έχασε τη στάση του.

Το περιστατικό έλαβε χώρα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής κι είναι ένα από τα πολλά που συμβαίνουν τον τελευταίο καιρό. Η επίθεση του επιβάτη πραγματοποιήθηκε όταν το λεωφορείο δεν σταμάτησε στη στάση του επιβάτη με αποτέλεσμα να τη χάσει. Το κλειστό κύκλωμα του λεωφορείου κατέγραψε την απρόκλητη επίθεση.

Ο επιβάτης έχει βρεθεί ήδη στον χώρο του οδηγού και του ζητά επίμονα να σταματήσει το λεωφορείο ώστε να αποβιβαστεί.

Ο οδηγός του λεωφορείο δεν ανταποκρίνεται στο αίτημα του επιβάτη και ακολουθεί ένας σύντομος και έντονος διάλογος.

Δεν πέρασε ένα λεπτό κι ο επιβάτης άρχισε να χτυπάει τον οδηγό του λεωφορείου με αποτέλεσμα ο τελευταίος να πέσει αμέσως μετά αναίσθητος.

Λίγο πριν το τέλος του video, το λεωφορείο φαίνεται να συγκρούεται με μια κολόνα, ευτυχώς με χαμηλή ταχύτητα καθώς ήταν σχεδόν αναίσθητος κι έτσι δεν μπορούσε να διατηρήσει τον έλεγχό του οχήματος.

Ο δράστης είχε ήδη προλάβει να κινηθεί προς το πίσω τμήμα του λεωφορείου, με δεδομένο ωστόσο ότι το πρόσωπό του έχει καταγραφεί από το κλειστό κύκλωμα καμερών του λεωφορείου, προφανώς οι αστυνομικές αρχές δεν θα δυσκολευτούν να τον εντοπίσουν.

Οι επιθέσεις σε οδηγούς λεωφορείων είναι ένα συχνό φαινόμενο στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, γεγονός που έχει αναγκάσει πολλές υπηρεσίες να τοποθετήσουν ένα προστατευτικό περίβλημα το οποίο δεν επιτρέπει την πρόσβαση των επιβατών στο πιλοτήριο του λεωφορείου.

Δείτε το βίντεο:

Passenger knocks out bus driver cause he missed his stop pic.twitter.com/YXQCavoQW0