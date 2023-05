Στο Λονδίνο είναι στραμμένα τα βλέμματα καθώς αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την πολυαναμενόμενη τελετή στέψης του Βασιλιά Καρόλου Γ’ στο παλάτι του Μπάκιγχαμ.

Παρουσία περίπου 100 αρχηγών κρατών και άλλων αξιωματούχων, ο Κάρολος Γ’ θα στεφθεί επισήμως βασιλιάς στο Αβαείο του Ουέστμινστερ, το οποίο έχει φιλοξενήσει όλες τις στέψεις από το 1066 όταν ενθρονίστηκε ο Γουλιέλμος Α’ της Αγγλίας μέχρι και σήμερα.

Η Καμίλα, δεύτερη σύζυγος του Καρόλου μετά το διαζύγιό του από την πριγκίπισσα Νταϊάνα, θα στεφθεί επίσης.

Η ιστορική τελετή θα αρχίσει στις 13:00 (σ.σ. ώρα Ελλάδας) και θα διαρκέσει δύο ώρες.

Ο σχεδιασμός της τελετής στέψης του βασιλιά Καρόλου Γ’ έγινε με τέτοιον τρόπο ώστε να συνδυάσει το παραδοσιακό τελετουργικό, που χρονολογείται εδώ και σχεδόν μια χιλιετία, με τον πολυπολιτισμικό και πολυθρησκευτικό χαρακτήρα της σύγχρονης Βρετανίας, όπως επισημαίνουν τα ανάκτορα του Μπάκιγχαμ.

The first of more than 5,000 armed forces personnel arrive by train to London Waterloo before marching off to take part in the #coronationhttps://t.co/hULI6v2ePU



