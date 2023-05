Παρών στην τελετή στέψης του πατέρα του, Καρόλου Γ’, είναι και ο πρόγκηπας Χάρι, ο οποίος εμφανίστηκε μόνος του στο Αββαείο του Γουεστμίνστερ με πολιτική περιβολή.

Παρά τα δημοσιεύματα των προηγούμενων εβδομάδων για τις ταραχώδεις σχέσεις του ίδιου και της συζύγου του Μέγκαν Μαρκλ, ο πρίγκιπας Χάρι προσήλθε ευδιάθετος στο Αβαείο.

Daddy is in the house prince harry looks so good yup yup 🤗 #princeharry #NotMyKing https://t.co/O0QCJAaUSB