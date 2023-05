Ο Έλον Μασκ προειδοποίησε του χρήστες του Twitter πως θα απενεργοποιηθούν οι λογαρισμοί που δεν είναι για καιρό ενεργοί και έχουν χάσει μεγάλο αριθμό followers.

«Καθαρίζουμε λογαριασμούς που δεν έχουν καθόλου δραστηριότητα εδώ και αρκετά χρόνια, οπότε πιθανότατα θα δείτε μείωση του αριθμού των ακολούθων», έγραψε ο Μασκ, που συμπλήρωσε προ ημερών έξι μήνες στο τιμόνι του Twitter.

Στη συνέχεια, απάντησε στον προγραμματιστή βιντεοπαιχνιδιών, Τζον Κάρμακ, ο οποίος ανησύχησε για χονδρική διαγραφή περιεχομένου από ανενεργούς λογαριασμούς στη διάρκεια της εκκαθάρισης, το αφεντικό του Twitter είπε ότι οι λογαριασμοί «θα αρχειοθετηθούν».

We’re purging accounts that have had no activity at all for several years, so you will probably see follower count drop