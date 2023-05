Δώδεκα άνθρωποι, ανάμεσά τους και παιδιά, σκοτώθηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα (9/5) στα ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα στη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Παράλληλα, ανάμεσα στα θύματα είναι και τρία ηγετικά στελέχη του κινήματος Παλαιστινιακή Ισλαμική Τζιχάντ.

Από την πλευρά του ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε πως διεξήγαγε στοχευμένες επιχειρήσεις εναντίον τριών διοικητών των Ταξιαρχιών Αλ Κουντς, του ένοπλου βραχίονα του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος που το Ισραήλ χαρακτηρίζει «τρομοκρατική» οργάνωση.

Ο Παλαιστινιακή Ισλαμική Τζιχάντ επιβεβαίωσε σε ανακοίνωσή του τον θάνατο τριών στελεχών των Ταξιαρχιών Αλ Κουντς. Τους κατονόμασε ως Τζιχάντ Γάναμ, γραμματέα του στρατιωτικού συμβουλίου των Ταξιαρχιών Αλ Κουντς· Χαλίλ αλ Μπαχτάνι, μέλος του ίδιου συμβουλίου· και Τάρεκ Εζεντίν, έναν από τους «επικεφαλής της στρατιωτικής δράσης» του κινήματος στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, που συντόνιζε από τη Λωρίδα της Γάζας.

Τα ισραηλινά πλήγματα στη Λωρίδα της Γάζας είχαν αποτέλεσμα να σκοτωθούν δώδεκα άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένων «παιδιών», και να τραυματιστούν άλλοι 20, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας του υπό αυστηρό αποκλεισμό παραθαλάσσιου παλαιστινιακού θύλακα, τον οποίο κυβερνά το ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς.

Circulating footage documents the Israeli airstrikes on Khan Yunis, south of the Gaza Strip, tonight.#GazaUnderAttack pic.twitter.com/M9OJoCvTNR