Ο Σάσα Βεζένκοφ είναι ο MVP της φετινής Euroleague. Ο πρώτος σκόρερ της σεζόν κέρδισε και τον τίτλο του πολυτιμότερου παίκτη της διοργάνωσης για την αγωνιστική περίοδο 2022-23, κατόπιν της ψηφοφορίας του κοινού, των δημοσιογράφων, των προπονητών και των αρχηγών των 18 ομάδων της διοργάνωσης.

Ο φόργουορντ του Ολυμπιακού, στην καλύτερη σεζόν της καριέρας του έως σήμερα υπήρξε ο ηγέτης των Πειραιωτών με διψήφια νούμερα σε πόντους και συνεισφορά σε όλους τους τομείς.

O Βεζένκοφ παρέλαβε το βραβείο από τον νέο πρόεδρο της Euroleague Ντέγιαν Μποντιρόγκα, στο Κάουνας. Δίπλα του, ήταν και η οικογένειά του: ο πατέρας, η μητέρα και η αδελφή του.

«Η οικογένειά μου είναι τα πάντα. Μου έδωσαν καλούς τρόπους και έδαφος να παίζω μπάσκετ. Πρώτα απ όλα να είμαι καλός άνθρωπος. Ο μπαμπάς μου ήταν μπασκετμπολίστας και ήθελα ν’ ακολουθήσω το παράδειγμά του. Η μαμά μου είναι η σταθερότητά μου. Το role model ήταν πάντα η αδελφή μου. Όλοι οι συγγενείς μου, αλλά αυτοί οι τρεις άνθρωποι είναι τα πάντα για εμένα».

𝗦𝗔𝗦𝗛𝗔 𝗩𝗘𝗭𝗘𝗡𝗞𝗢𝗩 𝗜𝗦 𝗬𝗢𝗨𝗥 𝟮𝟬𝟮𝟮-𝟮𝟬𝟮𝟯 𝗘𝗨𝗥𝗢𝗟𝗘𝗔𝗚𝗨𝗘 𝗥𝗘𝗚𝗨𝗟𝗔𝗥 𝗦𝗘𝗔𝗦𝗢𝗡 𝗠𝗩𝗣! 🏆



Vezenkov led the league in PIR with a average of 21.2 per game and led the league in points per game averaging 17.2 points 🔥



