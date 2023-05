Στο εστιατόριο «Makoto» στο Μαϊάμι εθεάθησαν η Σακίρα και η Ζιζέλ Μπούντχεν την Τρίτη με την Κολομβιανή τραγουδίστρια και το σούπερ μόντελ από τη Βραζιλία να συνοδεύονται, μάλιστα, από τα παιδιά τους.

Σύμφωνα με το TMZ, οι δυο τους διατηρούν πολύ στενές σχέσεις, περνώντας συχνά χρόνο μαζί.

Πρόσφατα χωρισμένες και οι δύο από τους Ζεράρ Πικέ και Τομ Μπρέιντι αντίστοιχα, φαίνεται ότι έχουν πολλά κοινά, απολαμβάνοντας τα νέα δεδομένα στη ζωη τους.

