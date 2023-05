Σαφείς διαβεβαιώσεις από τον ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έλαβε ο πρόεδρος των ΗΠΑ ότι η Ουκρανία δεν θα χρησιμοποιήσει μαχητικά αεροσκάφη F-16 για να πλήξει ρωσικό έδαφος.

Ειδικότερα, ο Τζο Μπάιντεν δήλωσε σήμερα, κατά την ολοκλήρωση της Συνόδου Κορυφής της G7 στη Χιροσίμα της Ιαπωνίας, ότι τα πολεμικά αεροσκάφη F-16 θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν μόνο «σε περιπτώσεις όπου τα ρωσικά στρατεύματα βρίσκονται εντός της Ουκρανίας».

Ο αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι είναι «πολύ απίθανο» τα μαχητικά να χρησιμοποιηθούν σε οποιαδήποτε ουκρανική επίθεση τις επόμενες εβδομάδες και πως τέτοια όπλα θα χρειαστούν για να αμυνθεί η Ουκρανία ενάντια στις ρωσικές δυνάμεις.

Την ίδια ώρα, ο αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν ανακοίνωσε σήμερα ένα νέο πακέτο στρατιωτικής βοήθειας προς την Ουκρανία και είπε στον ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στη διάρκεια συνάντησής τους στην Ιαπωνία πως οι Ηνωμένες Πολιτείες κάνουν ό,τι μπορούν για να ενισχύσουν την άμυνα της Ουκρανίας στον πόλεμο με τη Ρωσία.

Οι ηγέτες των G7 ανακοίνωσαν σήμερα ότι δεν θα σταματήσουν να υποστηρίζουν την Ουκρανία, σε μια προειδοποίηση προς τον ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν καθώς ισχυρίστηκε ότι οι ρωσικές δυνάμεις έχουν καταλάβει την πόλη Μπαχμούτ, κάτι το οποίο ωστόσο διαψεύδει το Κίεβο.

Συγκεκριμένα, σε δήλωση που αναρτήθηκε στον ιστότοπο του Κρεμλίνου, ο Βλαντίμιρ Πούτιν ανέφερε πως η μάχη – η πιο μακροχρόνια και αιματηρή του πολέμου, ο οποίος διαρκεί ήδη 15 μήνες – πήρε τέλος με νίκη της Ρωσίας και πως όλοι όσοι αρίστευσαν σε αυτή από την πλευρά της Μόσχας θα τιμηθούν με κρατικά βραβεία.

Από την πλευρά του, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι εμφανίστηκε σήμερα βέβαιος ότι το Κίεβο θα λάβει μαχητικά αεροσκάφη F-16 από τη Δύση έπειτα από μήνες άσκησης πιέσεων για τα αεροπλάνα.

Παράλληλα, όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφο πριν από τη συνάντησή του με τον αμερικανό πρόεδρο Τζο Μπάιντεν, εάν οι Ρώσοι κατέλαβαν το Μπαχμούτ, απάντησε: «Πιστεύω πως όχι» και πρόσθεσε: «Διότι σήμερα, το Μπαχμούτ βρίσκεται μόνο στις καρδιές μας».

Ρωσία: «Εκκολαπτήριο» αντιρωσικής και αντικινεζικής «υστερίας» η G7

Το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών επέκρινε σήμερα τη Σύνοδο Κορυφής της G7 στη Χιροσίμα της Ιαπωνίας χαρακτηρίζοντάς την «πολιτικοποιημένη» εκδήλωση, η οποία καλλιέργησε αντιρωσικές και αντικινεζικές δηλώσεις και κατηγόρησε το φόρουμ ότι υπονόμευσε την παγκόσμια σταθερότητα.

Η Μόσχα έκανε αυτές τις δηλώσεις μετά την ανακοίνωση των ηγετών των πλουσιότερων δημοκρατιών στον κόσμο ότι δεν θα σταματήσουν να υποστηρίζουν την Ουκρανία σε μια προειδοποίηση προς τον ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.

Στην ίδια ανακοίνωση το ρωσικό υπουργείο κατηγορεί την G7 ότι «φλερτάρει» με μη δυτικές χώρες σε μια προσπάθεια να παρεμποδίσει την ανάπτυξη των δεσμών τους με τη Μόσχα και το Πεκίνο.

Επιπλέον, η Μόσχα δηλώνει την πεποίθηση ότι το φόρουμ υπήρξε ανίκανο να ασχοληθεί με τα ενδιαφέροντα της περιοχής Ασίας-Ειρηνικού, τη Νότια Ασία, τη Μέση Ανατολή, την Αφρική ή τη Λατινική Αμερική.

