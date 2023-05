Την «απελευθέρωση» της ανατολικής ουκρανικής πόλης Μπαχμούτ ανακοίνωσε ο ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν συγχαίροντας παράλληλα τους μισθοφόρους της Βάγκνερ και τις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις.

Σε δήλωση που αναρτήθηκε στον ιστότοπο του Κρεμλίνου, ο Βλαντίμιρ Πούτιν αναφέρει πως η μάχη – η πιο μακροχρόνια και αιματηρή του πολέμου, ο οποίος διαρκεί ήδη 15 μήνες – πήρε τέλος με νίκη της Ρωσίας και πως όλοι όσοι αρίστευσαν σε αυτή από την πλευρά της Μόσχας θα τιμηθούν με κρατικά βραβεία.

🇷🇺 Fighters of the “Orchestra” raise six flags of “Wagner” and the flags of #Russia in #Bakhmut .



This ceremony ended after 224 days of fighting for the city. pic.twitter.com/uclm2TeFVR