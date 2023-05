Υπό τον έλεγχο των ρωσικών δυνάμεων βρίσκεται η πόλη Μπαχμούτ, στην ανατολική Ουκρανία, όπως ανακοίνωσε πριν από λίγη ώρα το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας.

«Ως αποτέλεσμα των επιθετικών ενεργειών από τις μονάδες της Wagner, που υποστηρίχθηκαν από το πυροβολικό και την αεροπορία, η απελευθέρωση του Αρτιομόφσκ ολοκληρώθηκε», υπογραμμίζεται σε ανακοίνωση του ρωσικού υπουργείου Άμυνας, που αναφέρεται στην ουκρανική πόλη Μπαχμούτ με το όνομα που είχε την εποχή της Σοβιετικής Ένωσης.

Χθες Σάββατο, ο επικεφαλής της ρωσικής μισθοφορικής οργάνωσης Wagner, ο Γεβγκένι Πριγκόζιν, ισχυρίστηκε ότι οι δυνάμεις του κατέλαβαν την πόλη Μπαχμούτ, κάτι που διέψευσε το ουκρανικό υπουργείο Άμυνας.

«Σήμερα στις 12 το μεσημέρι κατελήφθη πλήρως το Μπαχμούτ. Καταλάβαμε ολόκληρη την πόλη, από σπίτι σε σπίτι», δήλωσε νωρίτερα ο Πριγκόζιν και πρόσθεσε ότι οι δυνάμεις του θα αποσυρθούν από το Μπαχμούτ στις 25 Μαΐου για ξεκούραση και επανεκπαίδευση παραδίδοντας τον έλεγχο στις τακτικές ρωσικές δυνάμεις.

Ο Πριγκόζιν έχει παραδεχτεί ότι η Μπαχμούτ – μια πόλη που πριν από τον πόλεμο είχε πληθυσμό 70.000 κατοίκων – δεν ήταν στρατηγικής σημασίας, αλλά απέκτησε τεράστια συμβολική σημασία λόγω της έντασης των μαχών και των μεγάλων απωλειών για τις δύο πλευρές.

