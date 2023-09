«Όπου ακούς πολλούς διθυράμβους βάστα μικρά καλάθι», λέει ένα παλιό τηλεοπτικό ρητό. Επι δύο σεζόν το ριάλιτι «I’m a celebrity… get me out of here» ήταν στο «οπλοστάσιο» του ΑΝΤ1. Τελικά θα βγει στον αέρα από τον ΣΚΑΪ, από τη νέα σεζόν.

Την παραγωγή του προγράμματος θα κάνει η Acun Medya, η οποία επενδύει κυρίως σε προγράμματα ριάλιτι, γνωστή και από τα «Survivor» και «Survivor all star» κλπ, κλπ.

Το πρόγραμμα -σύμφωνα με το σκεπτικό- θέλει μια ομάδα γνωστών ανθρώπων να απομονώνονται σε μια τοποθεσία και να προσπαθούν να αντεπεξέλθουν σε δοκιμασίες με τα απαραίτητα «σκυλοφαγώματα» και την «εξουδετέρωση» παικτών ώστε να προκύψει νικητής.

Στην πρόταση του ΣΚΑΪ, η πλοκή του ριάλιτι θα αναπτυχθεί σε μια ζούγκλα. Οι συμμετέχοντες, μια ντουζίνα άνθρωποι, θα πρέπει να εγκαταλείψουν τον άνετο τρόπο ζωής τους για να διαγωνιστούν σε ένα διαδραστικό παιχνίδι επιβίωσης. Θα πρέπει να δοκιμαστούν σε ακραίες προκλήσεις, να έρθουν αντιμέτωποι με οριακές αποφάσεις, αλλά και να ολοκληρώσουν «ανατριχιαστικές» δοκιμασίες. Σε αυτή τη συναρπαστική αναμέτρηση, που θα έχει -λέει- και ξεκαρδιστικά στιγμιότυπα, κάποιοι θα κάνουν φίλους και κάποιοι εχθρούς.

Στο ριάλιτι, που εν τέλει δεν υλοποίησε ο ΑΝΤ1, μια ομάδα αναγνωρίσιμων Ελλήνων θα κλεινόταν σε ένα κάστρο κάπου στην Πολωνία και τα μέλη της θα δοκιμάζονταν σε ακραίες προκλήσεις και καταστάσεις.

Το «I’m a celebrity… get me out of here», πρωτοεμφανίστηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο σε παραγωγή του ITV, ενώ έχει μεταδοθεί με επιτυχία σε πολλές χώρες, μεταξύ των οποίων οι Αυστραλία, Γερμανία, Μεξικό, Ρουμανία, Φιλανδία, Γαλλία, Ινδία, Ολλανδία, Σουηδία, Η.Π.Α. και έχει αποσπάσει πολλά τηλεοπτικά βραβεία, μεταξύ των οποίων και βραβεία BAFTA.

