search
ΤΡΙΤΗ 16.09.2025 21:38
search
MENU CLOSE
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

30.05.2023 10:29

ΔΥΠΑ: Μέχρι τις 9 Ιουνίου οι αιτήσεις για το πρόγραμμα νεανικής επιχειρηματικότητας

30.05.2023 10:29
oaed_new

Την Παρασκευή 9 Ιουνίου, στις 15:00, λήγει η προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων για τον Γ΄ κύκλο του «Προγράμματος επιχορήγησης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών απασχόλησης νέων ελεύθερων επαγγελματιών ηλικίας 18 έως 29 ετών με έμφαση στις γυναίκες».

Ο στόχος της 12μηνης δράσης της ΔΥΠΑ είναι η προώθηση στην αυτοαπασχόληση 450 νέων ανέργων μέσω της δημιουργίας βιώσιμων επιχειρήσεων, με έμφαση στις γυναίκες.

Το ποσό ενίσχυσης των νέων επιχειρήσεων ανέρχεται σε 14.800 ευρώ και θα καταβληθεί σε τρεις δόσεις ως εξής:

  • 1η δόση 4.000 ευρώ, μετά την έναρξη δραστηριότητας στη ΔΟΥ
  • 2η δόση 5.400 ευρώ, μετά τη λήξη του α’ εξαμήνου από την έναρξη της επιχείρησης
  • 3η δόση 5.400 ευρώ, μετά τη λήξη του β’ εξαμήνου από την έναρξη της επιχείρησης

Δικαιούχοι της δράσης είναι οι εγγεγραμμένοι άνεργοι 18-29 ετών που θα υποβάλουν αίτηση χρηματοδότησης, στην οποία περιλαμβάνεται πρόταση επιχειρηματικού σχεδίου. Η αίτηση χρηματοδότησης (επενδυτική πρόταση) υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων στην διεύθυνση https://www.ependyseis.gr.

Το πρόγραμμα, συνολικού προϋπολογισμού 61.200.000 ευρώ, συγχρηματοδοτείται από το Ελληνικό Δημόσιο και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο/Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση 2014 – 2020».

Η διαδικασία, η μεθοδολογία και τα κριτήρια αξιολόγησης των αιτήσεων περιγράφονται αναλυτικά στη Δημόσια Πρόσκληση. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν τον ιστότοπο της ΔΥΠΑ.

Διαβάστε επίσης:

ΟΠΕΚΑ: Από το απόγευμα οι πληρωμές για 18 επιδόματα και παροχές (Video)

Κοινωνικός Τουρισμός 2023: Από μέσα Ιουνίου οι αιτήσεις για τα 300.000 voucher – Οι δικαιούχοι (Video)

ΕΝΦΙΑ 2023: Μέχρι την Τετάρτη η πληρωμή της πρώτης δόσης – Οι τρόποι εξόφλησης (Video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
vretania zeygari aytoktonia – new
ΚΟΣΜΟΣ

Διπλή τραγωδία στη Βρετανία: 31χρονη αυτοκτόνησε όταν συνελήφθη κατά λάθος ο σύντροφός της – Πέθανε και ο ίδιος, δεν άντεξε τον θάνατό της

ekab_2025
ΕΛΛΑΔΑ

Νεκρή 69χρονη γυναίκα από τη Σερβία σε παραλία της Κατερίνης

mykonos aerofotografia – new
ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ιδιοκτήτης οικοπέδου 130 στρεμμάτων στην Πάνορμο Μυκόνου ανακάλυψε ότι δηλώθηκε ως… βοσκοτόπι

filarakia-new
LIFESTYLE

Καφές με γεύση από τα… «Φιλαράκια» – Ανοίγει Central Perk στη Νέα Υόρκη

trymp 224- new
MEDIA

Οι NYT καταγγέλλουν προσπάθεια φίμωσης της ανεξάρτητης δημοσιογραφίας μετά την αγωγή του Τραμπ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
kairos_vroxi_2006_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Φθινοπωρινό σκηνικό με βροχές και καταιγίδες - Οι περιοχές που θα επηρεαστούν, πότε υποχωρεί η κακοκαιρία

anna-vissi-new
LIFESTYLE

Άννα Βίσση στο Καλλιμάρμαρο: Η αναφορά για την 24ωρη λειτουργία των ΜΜΜ – «Πόσοι θα φύγετε σήμερα με μετρό;»

sofia-karvela-new
LIFESTYLE

Σοφία Καρβέλα: «Περήφανη για σένα μαμά» - Γιατί απουσίασε από τη συναυλία της Άννας Βίσση

tsakirogloy-diavati-new
LIFESTYLE

Νικήτας Τσακίρογλου για Διαβάτη: «Η Χρυσούλα μου δεν έχει συνέλθει ακόμη - Παρακαλώ τον Θεό να τη φροντίσει» (Video)

karalis-duplantis-kendricks
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο κορυφαίος Αμερικανός επικοντιστής στην ιστορία αποθεώνει Καραλή: «Είναι ο 2ος καλύτερος όλων των εποχών (video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 16.09.2025 21:38
vretania zeygari aytoktonia – new
ΚΟΣΜΟΣ

Διπλή τραγωδία στη Βρετανία: 31χρονη αυτοκτόνησε όταν συνελήφθη κατά λάθος ο σύντροφός της – Πέθανε και ο ίδιος, δεν άντεξε τον θάνατό της

ekab_2025
ΕΛΛΑΔΑ

Νεκρή 69χρονη γυναίκα από τη Σερβία σε παραλία της Κατερίνης

mykonos aerofotografia – new
ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ιδιοκτήτης οικοπέδου 130 στρεμμάτων στην Πάνορμο Μυκόνου ανακάλυψε ότι δηλώθηκε ως… βοσκοτόπι

1 / 3