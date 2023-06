Ο μέσος της Μάντσεστερ Σίτι, Ιλκάι Γκουντογκάν, σημείωσε το γρηγορότερο γκολ στην ιστορία των τελικών του Κυπέλλου Αγγλίας, με το οποίο στο 12ο δευτερόλεπτο έβαλε μπροστά στο σκορ τους «πολίτες» απέναντι στη Γιουνάιτεντ, στον εν εξελίξει αγώνα του Γουέμπλεϊ.

Ο αρχηγός της Σίτι με δυνατό σουτ «εκτέλεσε» τον Νταβίνβτ ντε Χέα, για να σκοράρει το πιο γρήγορο τέρμα στα χρονικά του αρχαιότερου ποδοσφαιρικού θεσμού του κόσμου.

Το προηγούμενο ρεκόρ κατείχε ο Λούις Σάχα, ο οποίος είχε σκοράρει μετά από 25 δευτερόλεπτα για την Έβερτον στον τελικό του Κυπέλλου του 2009 εναντίον της Τσέλσι.

